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Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года/Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1234-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 214 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 77 авиационных ударов, применив 18 ракет и сбросив 111 управляемых бомб. Кроме того, произвел 5539 обстрелов, из которых 92 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3822 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Андреевка, Кондрашовка, Владимировка, Новая Ночь, Садки Сумской области; Алексеевка Днепропетровской области; Покровск Донецкой области; Железнодорожное, Белогорье, Новоандреевка, Плавные Запорожской области; Львов Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления БПЛА и еще один важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, совершил 306 обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении наши войска отразили восемь атак врага в районах Старицы, Волчанска, Западного и Зеленого.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Западного и Петропавловки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодцы, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года

На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отбили 12 вражеских атак. Подразделения окупантов пытались потеснить наши войска вблизи Григоровки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения, агрессор пытался продвигаться в районе Часового Яра и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года

На Торецком направлении враг осуществил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Екатериновка, Яблоновка и Русин Яр.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Разино, Миролюбовка, Лисовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Орехово и Алексеевка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 30 атак противника вблизи населенных пунктов Запорожья, Толстой, Поддубное, Мирное, Шевченко, Свободное Поле и Зеленое Поле.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили атаку в районе Малиновки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года

На Приднепровском направлении агрессор провел 11 бесполезных попыток наступления на позиции наших защитников.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года

На Ореховском направлении за минувшие сутки боеприкосновений не зафиксировано.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 11 июля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько