Карта боевых действий в Украине на 12 апреля 2025 года

Продолжается 1144-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 апреля 2025 г.

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 14 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 101 авиаудара, сбросив 183 управляемых бомбы. Кроме этого, совершил более 6400 обстрелов, из них 215 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2789 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Карасовка, Дувановка, Купянск Харьковской области; Николаевка Черниговской области; Петрушевка, Проходы, Миропольское, Осоевка, Таратутино, Краснополье, Большой Прикол Сумской области; Константиновка, Заря, Шевченко, Новополь, Богатырь Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области.

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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков, два РСЗО, одну артиллерийскую систему и два средства ПВО.

На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки трижды проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка и Западное.

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Новое, Екатериновка, Зеленая Долина и Ямполевка.

На Северском направлении наши защитники отразили шесть штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновений в районах Курдюмовки, Часового Яра и Орехово-Василовки.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку от Дачного, Дружбы и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Калиново, Тарасовка, Елизаветовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Преображенка, Надеевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг шесть раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Разлив и Раздольное.

На Гуляйпольском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и Бурлацкое.

На Ореховском направлении враг проводил четыре наступательных действия вблизи Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг семь раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 21 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 55 авиационных ударов с применением 90 управляемых авиабомб, а также совершил 156 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 29 из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1240 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, семь боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, две РСЗО, 78 БПЛА оперативно-тактического уровня и 128 единиц автомобильной техники оккупантов.

Присоединяйтесь к силам обороны!

Вместе победим!

Слава Украине!

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