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Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года

военные, Всу
Великая война длится около трех лет. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Продолжается 1085-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 февраля 2025

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 95 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением 20 ракет, а также — 89 авиаударов, сбросив 149 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более шести тысяч трехсот обстрелов, из них 174 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2354 дрона-камикадзе.

Последние новости с фронта сегодня

Агресор наносил авиаударов, в частности в районах населенных пунктов Гремячка, Краснополье, Чернеччина, Золочев, Ветеринарное, Осиново, Зеленый Гай, Ступочки, Дружковка, Екатериновка, Александро-Шультино, Покровск, Леонтовичи, Муравка, Гродовка, Зверевое, Орехов, Святопетровка, Гуляйполе, Омельник, Приднепровское.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, два средства ПВО, одну радиолокационную станцию и три пункта управления БПЛА российских захватчиков.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызового.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новосергеевка, Новое, Зеленая Роща, Новолюбовка и Ямполевка.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года

На Северском направлении наши защитники отразили один штурм оккупационных войск вблизи Белогоровки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боеприкосновения в районах Васюкивки, Григорьевки и Временного Яра.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Песчаное, Покровск, Успеновка, Улакли, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Котлино, Молодецкое, Удачное, Надеждинка, Алексей.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года

На Новопавловском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорваться вблизи населенного пункта Константинополь.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года

На Гуляйпольском направлении произошло три боестолкновения с противником в районе населенных пунктов Новоселка и Волшебное.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года

В операционной зоне в Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 15 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 40 авиационных ударов с применением 56 управляемых авиабомб, а также осуществил 634 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 29 — из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском, Ореховском и Приднепровском направлениях противник штурмовых действий не проводил.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года
Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года
Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, в Украине запускают проект "Линия дронов". Инициатива направлена на развитие и масштабирование эффективных подразделений беспилотных систем ВСУ.

Кроме того, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Автор:
Светлана Манько