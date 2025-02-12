Карта боевых действий в Украине на 12 февраля 2025 года

Продолжается 1085-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 февраля 2025

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 95 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением 20 ракет, а также — 89 авиаударов, сбросив 149 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более шести тысяч трехсот обстрелов, из них 174 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2354 дрона-камикадзе.

Последние новости с фронта сегодня

Агресор наносил авиаударов, в частности в районах населенных пунктов Гремячка, Краснополье, Чернеччина, Золочев, Ветеринарное, Осиново, Зеленый Гай, Ступочки, Дружковка, Екатериновка, Александро-Шультино, Покровск, Леонтовичи, Муравка, Гродовка, Зверевое, Орехов, Святопетровка, Гуляйполе, Омельник, Приднепровское.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, два средства ПВО, одну радиолокационную станцию и три пункта управления БПЛА российских захватчиков.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новосергеевка, Новое, Зеленая Роща, Новолюбовка и Ямполевка.

На Северском направлении наши защитники отразили один штурм оккупационных войск вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боеприкосновения в районах Васюкивки, Григорьевки и Временного Яра.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Песчаное, Покровск, Успеновка, Улакли, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Котлино, Молодецкое, Удачное, Надеждинка, Алексей.

На Новопавловском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорваться вблизи населенного пункта Константинополь.

На Гуляйпольском направлении произошло три боестолкновения с противником в районе населенных пунктов Новоселка и Волшебное.

В операционной зоне в Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 15 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 40 авиационных ударов с применением 56 управляемых авиабомб, а также осуществил 634 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 29 — из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском, Ореховском и Приднепровском направлениях противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, в Украине запускают проект "Линия дронов". Инициатива направлена на развитие и масштабирование эффективных подразделений беспилотных систем ВСУ.

Кроме того, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!