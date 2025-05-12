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Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года

война, ВСУ, военный
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1174-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиационных ударов, сбросив 125 управляемых бомб. Кроме того, совершил около 3500 обстрелов, из них 114 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3443 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Гороховатка, Садовод Харьковской области; Константиновка, Родинское Донецкой области; Новодаровка, Малиновка, Железнодорожное, Павловка, Малые Щербаки Запорожской области, Казацкое Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, состав военных запасов и пункт управления БПЛА российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили три атаки противника в районе Волчанска.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки и Загрызового.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новое, Редкодуб, Колодцы и в направлении Григоровки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года

На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отбивали восемь вражеских атак. Подразделения окупантов пытались продвинуться в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах Новомаркового, Временного Яра и Андреевки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Озаряновки, Дилиевки и Торецкая.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Водяное Второе, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреев.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное поле и Новополь.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года

На Ореховском направлении за прошедшие сутки украинские подразделения отбили шесть вражеских штурмов вблизи Малой Токмачки, Степного и Малых Щербаков.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года

На Приднепровском направлении враг провел одну тщетную попытку атаки позиций наших защитников.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло восемь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара с применением десяти управляемых авиационных бомб, а также осуществил 284 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года

На Гуляйпольском направлении захватчик наступательных действий не производил.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько