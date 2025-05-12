Карта боевых действий в Украине на 12 мая 2025 года

Продолжается 1174-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиационных ударов, сбросив 125 управляемых бомб. Кроме того, совершил около 3500 обстрелов, из них 114 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3443 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Гороховатка, Садовод Харьковской области; Константиновка, Родинское Донецкой области; Новодаровка, Малиновка, Железнодорожное, Павловка, Малые Щербаки Запорожской области, Казацкое Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, состав военных запасов и пункт управления БПЛА российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили три атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новое, Редкодуб, Колодцы и в направлении Григоровки.

На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отбивали восемь вражеских атак. Подразделения окупантов пытались продвинуться в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах Новомаркового, Временного Яра и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Озаряновки, Дилиевки и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Водяное Второе, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреев.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное поле и Новополь.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки украинские подразделения отбили шесть вражеских штурмов вблизи Малой Токмачки, Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг провел одну тщетную попытку атаки позиций наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло восемь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара с применением десяти управляемых авиационных бомб, а также осуществил 284 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском направлении захватчик наступательных действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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