Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,21

+0,09

EUR

48,24

--0,05

Наличный курс:

USD

41,32

41,25

EUR

48,60

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1297-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 сентября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 195 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 82 авиаудара, в том числе сбросил 147 управляемых бомб. Кроме того, совершил 4919 обстрелов, из них 111 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5960 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Белогорья, Железнодорожное Запорожской области, Одрадокаменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, одну тяжелую огнеметную систему и пять артиллерийских средств российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Противник нанес 14 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 31 управляемую авиационную бомбу и совершил 190 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки, Загрызового, Голубовки и в направлении Куриловки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Торское, Шандриголово, Дробышево, Колодец, в направлении населенных пунктов Ямполь, Среднее, Ставки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил 18 атак на позиции наших подразделений в районах Григоровки, Серебрянки, Дроновки, Выемки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Ступочек.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Екатериновка, Русин Яр, Маяк, Софиевка, Полтавка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Николаевка, Молодецкое, Новоукраинка, Луч, Никаноровка, Маяк, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Лисовка, Зверевое, Котлино, Дачное, Удачное.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 33 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Поддубное, Ялта, Сосновка, Ивановка, Филиал, Зеленая Роща, Толстой, Малиевка, Камышеваха, Ольговское, Полтавка и в направлении Новоивановки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не производил.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года

На Ореховском направлении враг совершил один штурм позиций наших защитников в Каменском районе.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. 

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько