Карта боевых действий в Украине на 12 сентября 2025 года

Продолжается 1297-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 сентября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 195 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 82 авиаудара, в том числе сбросил 147 управляемых бомб. Кроме того, совершил 4919 обстрелов, из них 111 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5960 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Белогорья, Железнодорожное Запорожской области, Одрадокаменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, одну тяжелую огнеметную систему и пять артиллерийских средств российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений. Противник нанес 14 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 31 управляемую авиационную бомбу и совершил 190 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки, Загрызового, Голубовки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Торское, Шандриголово, Дробышево, Колодец, в направлении населенных пунктов Ямполь, Среднее, Ставки.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг совершил 18 атак на позиции наших подразделений в районах Григоровки, Серебрянки, Дроновки, Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Екатериновка, Русин Яр, Маяк, Софиевка, Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Николаевка, Молодецкое, Новоукраинка, Луч, Никаноровка, Маяк, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Лисовка, Зверевое, Котлино, Дачное, Удачное.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 33 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Поддубное, Ялта, Сосновка, Ивановка, Филиал, Зеленая Роща, Толстой, Малиевка, Камышеваха, Ольговское, Полтавка и в направлении Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении враг совершил один штурм позиций наших защитников в Каменском районе.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .