Карта боевых действий в Украине на 13 марта 2025 года

Продолжается 1114-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 98 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 150 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч двухсот обстрелов, в том числе 147 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2283 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Яновка, Юнаковка, Локня Сумской области; Алексеево-Дружковка, Константиновка, Дружковка, Покровск, Леонтовичи, Новополь, Шевченко Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Новоандреевка Запорожской области, г. Херсон.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения вооружения и военной техники и два артеллерийских средства российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении в сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Мирное, Колодец и Грековка.

Девять штурмов противника отразили наши защитники в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку от Торецка, Леонидовки, Дружбы и Озаряновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Даченское, Новоукраинка, Шевченко, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Надеевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг десять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении украинские воины остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Привольное и Новодаровка.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили шесть вражеских атак в районах Пятихаток, Каменского и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 17 атак российских захватчиков. Противник совершил 334 артиллерийских обстрела, из которых 12 — из РСЗО, нанес 29 авиационных ударов, применив 33 КАБ.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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