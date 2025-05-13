Карта боевых действий в Украине на 13 мая 2025 года

Продолжается 1175-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 78 авиационных ударов, сбросил 141 управляемую бомбу. Кроме того, совершил более 5400 обстрелов, из них 103 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3058 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Чумаково, Зиново, Белоголица Сумской области; Двухлетняя Харьковской области; Старая Николаевка, Маяк, Шевченко Первое, Удачное, Новониколаевка, Полтавка, Покровск, Ильиновка, Сухой Яр, Алексеевка, Отрадное, Воскресенка — Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Высокое, Павловка, Новояковловка Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, три артиллерийских средства, два узла связи и еще три других важных объекта российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили семь атак противника в районах Волчанска и Красного Первого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Глушковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Зеленая Роща, Грековка, Редкодуб, Торское, Колодцы, Зеленая Долина, Надежда, Липовое, Новомихайловка, Ямполевка и в направлении Ольговки.

На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отбили шесть вражеских атак. Подразделения окупантов пытались продвинуться в сторону Григоровки и в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи Васюковки, Часового Яра и в направлении Белой Горы и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Дилиевки, Петровки и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов. Новониколаевка, Муравка, Алексеевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 24 атаки противника вблизи Константинополя, Богатыря, Зеленого Поля, Новоселок и в направлении Шевченко.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении сегодня враг проводил шесть атак в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Павловки. Удачи не имел.

На Приднепровском направлении агрессор провел четыре бесполезных попытки продвижения к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений разной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 20 управляемых авиационных бомб, а также осуществил 254 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вопреки громким заявлениям российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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