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Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года

война, ВСУ, военный
Великая война длится три года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1146-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны)

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 128 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 213 управляемых бомб. Кроме того, совершил около семи тысяч обстрелов, из них 149 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3462 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Лесное, Миропольское, Петрушевка, Угроиды, Рясное, Осоевка, Большой Прикол, Глубное Сумской области; Новая Полтавка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Привольное, Красное, Малиновка, Каменское, Степногорск Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и шесть артиллерийских средств российских захватчиков.

На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки трижды проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызового.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах Сергеевки, Екатериновки, Редкодуба, Новомихайловки, Зеленой Долины, Грековки, Торского, Ямполевки и Нового.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года

На Северском направлении наши защитники отразили два штурма оккупационных войск вблизи населенного пункта Верхнекаменское.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боеприкосновений в районах Часового Яра и Предтечиного.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку неподалеку от населенных пунктов Торецк, Озаряновка, Дружба и Леонидовка.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурма агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Котлино, Новосергеевка, Богдановка, Андреевка и в сторону Старой Николаевки, Зверевого, Удачного и Александрополя.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года

В Новопавловском направлении враг десять раз тщетно пытался прорваться вблизи Константинополя и Разлива.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года

На Гуляйпольском направлении произошло 11 боестолкновений с противником в районах Новополя, Новоселки, Привольного, Свободного Поля и Шевченко.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года

На Ореховском направлении враг проводил четыре наступательных действия в районах Степного, Щербаков и Малых Щербаков.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года

На Приднепровском направлении агрессор предпринял две неудачные попытки продвинуться вперед.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 18 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 37 авиационных ударов с применением 58 управляемых авиабомб, а также совершил 505 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 18 из реактивных систем залпового огня.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 14 апреля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько