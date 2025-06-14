Карта боевых действий в Украине на 14 июня 2025 года

Продолжается 1207-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 225 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 66 авиационных ударов, применив четыре ракеты и сбросив 129 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5174 обстрела, из них 93 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2800 дронов-камикадзе.

Авиаудары получили, в частности, районы населенных пунктов Могрица, Хотинь, Писаревка Сумской области; Скорики, Гороховатка, Басово Харьковской области; Долгая Балка, Иванополье, Полтавка, Новопавловка, Сухой Яр Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Железнодорожное, Белогорье, Ровнополье, Новоандреевка, Степногорск, Плавные, Приморское Запорожской области; Новоалександровка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и три артиллерийских средства российских захватчиков.

В Харьковском направлении противник пять раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное и Каменка.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки.

В Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новый Мир, Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григоровка.

На Северском направлении наши защитники отразили девять штурмовых действий оккупационных войск в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Марково, Курдюмовка и в сторону Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 26 атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Орехово и Алексеевка.

На Новопавловском направлении наши защитники пресекли 32 попытки прорвать оборонительные рубежи наших войск в районах населенных пунктов Одрадное, Скудное, Веселое, Бурлацкое, Новоселко и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки произошло одно боестолкновений вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг дважды проводил наступательные действия в районе Нестерянки – получил отпор.

В Приднепровском направлении Силы обороны остановили одну попытку агрессора продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 35 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 13 авиационных ударов с применением 18 управляемых авиабомб, а также совершил 235 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вопреки громким заявлениям российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.