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Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1176-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 78 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 138 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 93 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2983 дрона-камикадзе.

Авиаудары получили, в частности, районы населенных пунктов Дорошевка, Юриево Сумской области; Полтавка, Русин Яр Донецкой области; Новодаровка, Темировка, Гуляйполе, Высокое, Малиновка, Каменское, Павловка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и два артиллерийских средства российских захватчиков.

На Харьковском направлении противник четырежды проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Тополя и Петровка.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года

На Купянском направлении произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного и Загрызового.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки, Твердохлебового, Новосергеевки, Колодцев, Григорьевки и в сторону Редкодуба, Липового, Зеленой Долины, Ольговки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года

На Северском направлении наши защитники отразили три штурма оккупационных войск в сторону Григоровки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в районах Временного Яра и в сторону Белой Горы.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и в направлении Дилиевки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурма агрессора в районах населенных пунктов Лисовка, Малиновка, Елизаветовка, Зверево, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалексеевка, Новоалександровка, Запорожье, Андреевка и в направлении населенных пунктов Стара Николаевка, Мукачево, Мукачево Миролюбовка, Заря, Луч.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года

На Новопавловском направлении наши защитники пресекли 30 попыток прорвать оборонные рубежи вблизи Константинополя, Скудного, Ровно, Привольного, Свободного Поля, Шевченко, Богатыря, Новополя, Отрадного и в сторону Зеленого Поля.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года

На Гуляйпольском направлении за минувшие сутки боестолкновений не произошло.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года

На Ореховском направлении враг проводил три наступательных действия в направлениях Новоданиловки, Степного и Малой Токмачки. Удачи не имел.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года

В Приднепровском направлении Силы обороны остановили пять попыток агрессора продвинуться вперед.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отразили двенадцать атак российских захватчиков. Кроме того, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 34 управляемых авиабомб, а также осуществил 264 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 11 — из реактивных систем залпового огня.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько