Карта боевых действий в Украине на 14 мая 2025 года

Продолжается 1176-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 78 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 138 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 93 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2983 дрона-камикадзе.

Авиаудары получили, в частности, районы населенных пунктов Дорошевка, Юриево Сумской области; Полтавка, Русин Яр Донецкой области; Новодаровка, Темировка, Гуляйполе, Высокое, Малиновка, Каменское, Павловка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны и два артиллерийских средства российских захватчиков.

На Харьковском направлении противник четырежды проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Тополя и Петровка.

На Купянском направлении произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки, Твердохлебового, Новосергеевки, Колодцев, Григорьевки и в сторону Редкодуба, Липового, Зеленой Долины, Ольговки.

На Северском направлении наши защитники отразили три штурма оккупационных войск в сторону Григоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в районах Временного Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурма агрессора в районах населенных пунктов Лисовка, Малиновка, Елизаветовка, Зверево, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Новоалексеевка, Новоалександровка, Запорожье, Андреевка и в направлении населенных пунктов Стара Николаевка, Мукачево, Мукачево Миролюбовка, Заря, Луч.

На Новопавловском направлении наши защитники пресекли 30 попыток прорвать оборонные рубежи вблизи Константинополя, Скудного, Ровно, Привольного, Свободного Поля, Шевченко, Богатыря, Новополя, Отрадного и в сторону Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении за минувшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении враг проводил три наступательных действия в направлениях Новоданиловки, Степного и Малой Токмачки. Удачи не имел.

В Приднепровском направлении Силы обороны остановили пять попыток агрессора продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отразили двенадцать атак российских захватчиков. Кроме того, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 34 управляемых авиабомб, а также осуществил 264 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 11 — из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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