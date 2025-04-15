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Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года

война, ВСУ, военные
Великая война длится три года

Продолжается 1147-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны)

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 99 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 119 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 191 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 3275 дронов-камикадзе и произвели 6590 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Осоевка, Мазеновка, Краснополье, Миропольское, Проходы, Угроиды, Михайловское, Петрушевка, Рясное, Малая Рыбица и Степок Сумской области; Слатино, Уды Харьковской области; Яблоновка, Новая Полтавка, Гродовка, Александро-Калиново Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Степногорск, Новоандреевка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, четыре пункта управления, восемь артиллерийских средств, три РЛС/РЭБ и два других важных объекта противника.

На Купянском направлении за сутки произошла одна атака оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника неподалеку от Новой Кругляковки.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Екатериновка, Грековка, Зеленая Долина, Торское, Белогоровка и Григоровка.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года

На Северском направлении, в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, противник трижды атаковал позиции наших войск.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боеприкосновения вблизи населенных пунктов Часов Яр, Андреевка и в направлении Майского.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку от населенных пунктов Озаряновка и Торецк.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года

На Новопавловском направлении враг семь раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь и Разлив.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Степное, Лобковое и Малые Щербаки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года

На Приднепровском направлении наши защитники отразили две вражеские попытки продвижения вперед.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 17 боеприкосновений. Враг нанес 56 авиационных ударов, сбросил 89 управляемых бомб, совершил 436 артиллерийских обстрелов, в том числе 26 — из реактивных систем залпового огня.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько