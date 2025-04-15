Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2025 года

Продолжается 1147-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны)

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 99 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 119 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 191 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 3275 дронов-камикадзе и произвели 6590 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Осоевка, Мазеновка, Краснополье, Миропольское, Проходы, Угроиды, Михайловское, Петрушевка, Рясное, Малая Рыбица и Степок Сумской области; Слатино, Уды Харьковской области; Яблоновка, Новая Полтавка, Гродовка, Александро-Калиново Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Степногорск, Новоандреевка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, четыре пункта управления, восемь артиллерийских средств, три РЛС/РЭБ и два других важных объекта противника.

На Купянском направлении за сутки произошла одна атака оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника неподалеку от Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Екатериновка, Грековка, Зеленая Долина, Торское, Белогоровка и Григоровка.

На Северском направлении, в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка, противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боеприкосновения вблизи населенных пунктов Часов Яр, Андреевка и в направлении Майского.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку от населенных пунктов Озаряновка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг семь раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь и Разлив.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Степное, Лобковое и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники отразили две вражеские попытки продвижения вперед.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 17 боеприкосновений. Враг нанес 56 авиационных ударов, сбросил 89 управляемых бомб, совершил 436 артиллерийских обстрелов, в том числе 26 — из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.