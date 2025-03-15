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Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года

Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года
Великая война длится три года. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Продолжается 1116-й день полномасштабной войны в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 марта 2025 

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений

Вчера захватчики нанесли один ракетный и 93 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 145 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2402 дрона-камикадзе и совершили 5406 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Большая Писаревка Сумской области; Гранов, Казачья Лопань Харьковской области; Гуляйполе, Железнодорожное, Новополье, Новоандреевка Запорожской области; Гродовка, Новопавловка, Покровск, Мирноград Донецкой области; Херсон, Томарино, Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация ракетных войск и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, а также средство противовоздушной обороны противника.

В Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции наших войск в направлениях населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового и Петропавловки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Нововодяное, Ямполевка, Торское, а также в направлениях Нового и Дроновки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года

На Северском направлении, в районе населенных пунктов Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Верхнекаменское и Григорьевка, противник семь раз атаковал позиции наших войск.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Ступочки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 24 атаки неподалеку от населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Богдановка, Тарасовка, Гродовка, Лисовка, Новопавловка, Сергеевка и Удачное.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года

На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Свободное Поле, Привольное и в направлении Шевченко.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили три вражеских атаки вблизи Новополя.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники остановили семь вражеских штурмов по направлениям населенных пунктов Степное, Пятихатки и Щербаки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года

В Приднепровском направлении наши защитники остановили одну попытку противника идти вперед.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 232 артиллерийских обстрела, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 15 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, одну РСЗО, 97 БПЛА оперативно-тактического уровня и 102 единицы автомобильной техники.

Присоединяйтесь к силам обороны!

Вместе победим!

Слава Украине!

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Автор:
Татьяна Гойденко