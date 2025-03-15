Карта боевых действий в Украине на 15 марта 2025 года

Продолжается 1116-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 марта 2025

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений

Вчера захватчики нанесли один ракетный и 93 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 145 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2402 дрона-камикадзе и совершили 5406 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Большая Писаревка Сумской области; Гранов, Казачья Лопань Харьковской области; Гуляйполе, Железнодорожное, Новополье, Новоандреевка Запорожской области; Гродовка, Новопавловка, Покровск, Мирноград Донецкой области; Херсон, Томарино, Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация ракетных войск и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, а также средство противовоздушной обороны противника.

В Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции наших войск в направлениях населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Нововодяное, Ямполевка, Торское, а также в направлениях Нового и Дроновки.

На Северском направлении, в районе населенных пунктов Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Верхнекаменское и Григорьевка, противник семь раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 24 атаки неподалеку от населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Богдановка, Тарасовка, Гродовка, Лисовка, Новопавловка, Сергеевка и Удачное.

На Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Свободное Поле, Привольное и в направлении Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили три вражеских атаки вблизи Новополя.

На Ореховском направлении наши защитники остановили семь вражеских штурмов по направлениям населенных пунктов Степное, Пятихатки и Щербаки.

В Приднепровском направлении наши защитники остановили одну попытку противника идти вперед.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 232 артиллерийских обстрела, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 15 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, одну РСЗО, 97 БПЛА оперативно-тактического уровня и 102 единицы автомобильной техники.

Присоединяйтесь к силам обороны!

Вместе победим!

Слава Украине!

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