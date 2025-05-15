Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года

Продолжается 1177-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли один ракетный и 68 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 108 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3327 дронов-камикадзе и произвели 5298 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, из которых 151 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Речки, Белополье Сумской области; Подлиман, Купянск Харьковской области; Ялта, Константиновка, Покровск, Зверево, Запорожье, Новоукраинка, Новополь Донецкой области; Дачное Днепропетровской области; Гуляйполе, Высокое, Степногорск, Каменское Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники; четыре артиллерийских средства; одну РЛС и девять других важных объектов противника.

На Харьковском направлении противник трижды проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении за сутки произошла одна атака оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника неподалеку от Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новая Кругляковка, Лозовая, Новоегоровка, Грековка, Колодцы, Ямполевка, Редкодуб и в направлении Григоровки.

На Северском направлении, в районах населенных пунктов Верхнекаменное и Белогоровка, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боеприкосновений вблизи населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Белая Гора и Курдюмовка.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 74 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг 26 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Богатырь, Новополь, Бурлацкое и Свободное Поле.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три вражеских штурма в районе Степного.

На Приднепровском направлении остановлена одна попытка продвижения вперед подразделения противника.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло девять боеприкосновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил шесть управляемых бомб, совершил 210 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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