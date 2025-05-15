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Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1177-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли один ракетный и 68 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 108 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3327 дронов-камикадзе и произвели 5298 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, из которых 151 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Речки, Белополье Сумской области; Подлиман, Купянск Харьковской области; Ялта, Константиновка, Покровск, Зверево, Запорожье, Новоукраинка, Новополь Донецкой области; Дачное Днепропетровской области; Гуляйполе, Высокое, Степногорск, Каменское Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники; четыре артиллерийских средства; одну РЛС и девять других важных объектов противника.

На Харьковском направлении противник трижды проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года

На Купянском направлении за сутки произошла одна атака оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника неподалеку от Глушковки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новая Кругляковка, Лозовая, Новоегоровка, Грековка, Колодцы, Ямполевка, Редкодуб и в направлении Григоровки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года

На Северском направлении, в районах населенных пунктов Верхнекаменное и Белогоровка, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боеприкосновений вблизи населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Белая Гора и Курдюмовка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 74 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года

На Новопавловском направлении враг 26 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Богатырь, Новополь, Бурлацкое и Свободное Поле.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили три вражеских штурма в районе Степного.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года

На Приднепровском направлении остановлена одна попытка продвижения вперед подразделения противника.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло девять боеприкосновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил шесть управляемых бомб, совершил 210 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 15 мая 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько