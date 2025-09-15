Карта боевых действий в Украине на 15 сентября 2025 года

Продолжается 1300-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 сентября 2025 г.

Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 187 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара семью ракетами и 79 авиационных ударов, сбросив 117 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4945 обстрелов, из них 117 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6337 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Белогорья, Железнодорожное Запорожской области, Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и два артиллерийских средства российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных и 15 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 28 управляемых бомб, совершил 193 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло десять боеприкосновений близ Волчанска и в направлении Отрадного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Радьковка, Кондрашовка, Купянск и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении Ставков и вблизи населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодец, Дробышево, Торское.

На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отбили 25 вражеских атак. Подразделения окупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки, Дроновки, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боевых столкновений в районах Ступочек, Временного Яра и Александро-Шультиного.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Плещеевки, Екатериновки, Александро-Калинового, Полтавки, Щербиновки, Софиевки и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Федоровка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Сухецкое, Луч, Лысовка, Удачное, Новоподгородное, Шахово, Свободное, Зверевое, Молодечное, Новояк. Новопавловка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 21 атаку противника вблизи населенных пунктов Ивановка, Ялта, Воскресенка, Новоивановка, Малиевка, Толстой, Александроград, Терново, Березово, Темировка, Камышеваха, Ольговское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражескую атаку вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Новоандреевки и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские защитники отразили пять штурмовых действий оккупантов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для кафиров месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.