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Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2025 года
Продолжается 1148-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 апреля 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны)
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 111 боевых столкновений.
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 109 авиационных ударов, сбросив 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил около 6600 обстрелов, из них 126 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2923 дрона-камикадзе.
Агресор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Турья, Проходы, Новодмитровка, Наумовка, Осоевка, Малая Рыбица, Петрушевка Сумской области; Новополь, Зеленое поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре средства противовоздушной обороны и два артиллерийских средства российских захватчиков.
На Харьковском направлении противник один раз проводил наступательные действия в районе Волчанска.
На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Новой Кругляковки и Загрызового.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Твердохлебового, Надежды и в сторону Нового, Зеленой Долины и Григорьевки.
На Северском направлении наши защитники отразили пять штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Верхнекаменное и Белогоровка.
На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.
На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку от населенных пунктов Дачное, Дилиевка, Торецк и Курдюмовка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурма агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Водяное Второе, Богдановка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.
На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Разлив, Свободное Поле и в сторону Отрадного.
На Ореховском направлении враг производил наступательное действие в районе Каменского.
На Приднепровском направлении агрессор предпринял одну неудачную попытку продвинуться вперед.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 17 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 38 авиационных ударов с применением 72 управляемых авиабомб, а также совершил 407 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задачи.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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