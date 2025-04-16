Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2025 года

Продолжается 1148-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны)

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 111 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 109 авиационных ударов, сбросив 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил около 6600 обстрелов, из них 126 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2923 дрона-камикадзе.

Агресор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Краснополье, Миропольское, Турья, Проходы, Новодмитровка, Наумовка, Осоевка, Малая Рыбица, Петрушевка Сумской области; Новополь, Зеленое поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре средства противовоздушной обороны и два артиллерийских средства российских захватчиков.

На Харьковском направлении противник один раз проводил наступательные действия в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Новой Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Твердохлебового, Надежды и в сторону Нового, Зеленой Долины и Григорьевки.

На Северском направлении наши защитники отразили пять штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Верхнекаменное и Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку от населенных пунктов Дачное, Дилиевка, Торецк и Курдюмовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурма агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Водяное Второе, Богдановка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Разлив, Свободное Поле и в сторону Отрадного.

На Ореховском направлении враг производил наступательное действие в районе Каменского.

На Приднепровском направлении агрессор предпринял одну неудачную попытку продвинуться вперед.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 17 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 38 авиационных ударов с применением 72 управляемых авиабомб, а также совершил 407 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задачи.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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