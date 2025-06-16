Карта боевых действий в Украине на 16 июня 2025 года

Продолжается 1209-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных и 54 авиационных удара, применив 11 ракет и сбросив 99 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5852 обстрела, из них 67 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3081 дрон-камикадзе.

Авиаудары подверглись, в частности, районам населенных пунктов Петрушевка Сумской области; Красный Хутор, Гремячка Черниговской области; Коптево, Новопавловка, Полтавка, Разино, Сухой Яр, Новополь, Толстой, Воскресенка, Мирное Донецкой области; Новодаровка, Железнодорожное Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

На Харьковском направлении противник семь раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица, Каменка и в сторону Довгенького.

На Купянском направлении произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Загрызового, Степной Новоселовки, в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вблизи Копанок, Новоегоровки, Липового и в направлениях Шандриголового, Ольговки, Карповки, Торского и Григорьевки.

На Северском направлении наши защитники отразили четыре штурма оккупационных войск вблизи Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано десять боеприкосновений вблизи Часового Яра, Белой Горы, Новомаркового и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак вблизи Торецкая, в сторону Русиного Яра, Новоспасского, Александро-Калинового и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новосергеевка, Удачное, Алексеевка и в направлении Николаевки, Новопавловки, Новониколаевки и Покровска.

На Новопавловском направлении наши защитники пресекли 32 попытки врага прорвать оборонные рубежи в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар и в сторону Запорожья, Новоукраинки, Мирного, Шевченко, Отрадного, Богатыря.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три вражеских штурмовых действия в районе Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях наступательных действий противник не проводил.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 24 атаки российских захватчиков. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов с применением 25 управляемых авиабомб, а также осуществил 233 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.