Карта боевых действий в Украине на 16 мая 2025 года

Продолжается 1178-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 60 авиационных ударов, сбросив 97 управляемых бомб. Кроме того, совершил более 5400 обстрелов, из них 106 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2900 дронов-камикадзе.

Авиаудары наносились, в частности, по районам населенных пунктов Бунякино Сумской области; Новополь, Зеленое поле Донецкой области; Темировка, Новодаровка, Железнодорожное, Высокое, Малые Щербаки, Новояковловка Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и еще одну важную цель российских захватчиков.

На Харьковском направлении противник шесть раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Глубокое и в сторону Высокой Яруги, Довгенького и Кудеевки.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и в районах Загрызового и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться в районах Редкодуба, Колодцев и в направлениях Новоплатоновки, Новосергеевки, Ольговки, Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины.

На Северском направлении наши защитники отразили три штурма оккупационных войск вблизи Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг осуществил восемь атак в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Дилиевка, Клищиевка и в направлении Белой Горы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Мирноград, Троицкое, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, Луч, Золочев и Котлын Новосергеевки, Попового Яра, Старой Николаевки.

На Новопавловском направлении наши защитники пресекли 23 попытки врага прорвать оборонные рубежи вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Привольное и Свободное Поле.

На Ореховском направлении агрессор проводил три наступательных действия в районах Малых Щербаков, Новоандреевки и Степного. Удачи не имел.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили одну попытку противника продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 14 атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вопреки громким заявлениям российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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