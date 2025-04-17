Карта боевых действий в Украине на 17 апреля 2025 года

Продолжается 1149-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны)

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 125 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 94 авиационных удара, применили четыре ракеты и сбросили 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 2764 дрона-камикадзе и произвели 6659 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Петрушевка, Осоевка, Малая Рыбица, Миропольское, Рясное, Покровка Сумской области; Покровск, Долгая Балка, Заря, Новая Полтавка, Малиновка, Калиновка, Шевченко Первое, Разино, Гродовка, Зеленое Поле Донецкой области; Камышеваха, Вербовое, Лукьяновское, Степногорск, Каменское Запорожской области. Кроме того, враг нанес авиационный удар управляемыми бомбами по городу Херсон.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, одно средство противовоздушной обороны, три артиллерийские системы, один состав боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы противника.

На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районах Волчанска и Западного.

На Купянском направлении в сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Новой Кругляковки, Богуславки, Загрызового и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новосергеевка, Грековка, Новомихайловка, Новое и в сторону Ольговки и Зеленой Долины.

На Северском направлении в районах Григоровки, Ивано-Дарьевки, Выемки и Верхнекаменского противника девять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений вблизи Часового Яра, Курдюмовки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк и Леонидовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка, Старая Николаевка.

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Разлива, Привольного и в сторону Богатыря.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений с врагом не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши защитники отразили шесть вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Лобково, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное и вблизи Каменского, Щербаков и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг проводил три наступательных действия — успеха не имел.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боеприкосновений. Враг нанес 23 авиационных удара, сбросил 37 управляемых бомб, совершил 413 артиллерийских обстрелов, в том числе 17 — из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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