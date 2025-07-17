Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2025 года

Продолжается 1240-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 78 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 125 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4150 дронов-камикадзе и произвели 5662 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 102 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Обода Сумской области; Доброполье Донецкой области; Белогорье, Успеновка, Новоандреевка, Плавные Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили 21 штурмовое действие оккупантов. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 33 управляемых бомбы, а также совершил 340 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Строевки и в сторону Кудеевки.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Синьковка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодцы, Ямполевка, Зеленая Долина, Торское и сторону Серебрянки.

На Северском направлении, в районе Григоровки и в сторону Выемки, противник четырежды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боеприкосновений, захватчик атаковал в районе Орехово-Василовки и в сторону Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Щербиновки, Нелиповки, Торецкая, Русиного Яра и Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравко и Алексеевка.

В Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Мирное, Свободное Поле, Воскресенка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях, минувшие сутки, оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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