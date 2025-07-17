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Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2025 года
Продолжается 1240-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 июля 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений.
Вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 78 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 125 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4150 дронов-камикадзе и произвели 5662 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 102 из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Обода Сумской области; Доброполье Донецкой области; Белогорье, Успеновка, Новоандреевка, Плавные Запорожской области; Казачье Херсонской области.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили 21 штурмовое действие оккупантов. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 33 управляемых бомбы, а также совершил 340 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Строевки и в сторону Кудеевки.
На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Синьковка и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодцы, Ямполевка, Зеленая Долина, Торское и сторону Серебрянки.
На Северском направлении, в районе Григоровки и в сторону Выемки, противник четырежды атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано семь боеприкосновений, захватчик атаковал в районе Орехово-Василовки и в сторону Белой Горы и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Щербиновки, Нелиповки, Торецкая, Русиного Яра и Александро-Калинового.
На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравко и Алексеевка.
В Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Мирное, Свободное Поле, Воскресенка и Зеленое Поле.
На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях, минувшие сутки, оккупанты наступательных действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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