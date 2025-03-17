Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года

Продолжается 1118-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 112 боевых столкновений

За прошедшие сутки захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 81 авиационный удар, применили одну ракету и сбросили 135 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2534 дрона-камикадзе и произвели 5794 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Уды Харьковской области; Новопавловка, Покровск, Шевченко, Новополье Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Камышеваха, Славное, Желтая Круча Запорожской области; Ольговка, Токаревка, Николаевка, Дорожное, Берислав, Змиевка, Красный Маяк Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также одно артиллерийское средство противника.

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районах Волчанска, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Богуславки, Лозовой, Загрызового и в направлении Купянска и Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Зеленая Долина и в сторону Григоровки, Новомихайловки и Нового.

На Северском направлении в районе населенных пунктов Белогоровка, Ивано-Дарьевка противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения вблизи Часового Яра и в направлении Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Торецк и Дружба.

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зверево, Елизаветовка, Луч, Котлино, Новоалександровка, Новосергеевка, Успеновка, Ясеново, Андреевка.

На Новопавловском направлении враг 10 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Скудного и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили шесть вражеских атак вблизи Привольного, Свободного Поля и в направлении Новополя.

На Ореховском направлении наши защитники отразили шесть вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и в районе Жеребянки.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 289 артиллерийских обстрелов, в том числе 12 — из реактивных систем залпового огня.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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