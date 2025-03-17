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Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года

военные, война, ВСУ
Великая война длится три года. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Продолжается 1118-й день полномасштабной войны в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 112 боевых столкновений

За прошедшие сутки захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 81 авиационный удар, применили одну ракету и сбросили 135 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2534 дрона-камикадзе и произвели 5794 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Уды Харьковской области; Новопавловка, Покровск, Шевченко, Новополье Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Камышеваха, Славное, Желтая Круча Запорожской области; Ольговка, Токаревка, Николаевка, Дорожное, Берислав, Змиевка, Красный Маяк Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также одно артиллерийское средство противника.

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших войск в районах Волчанска, Каменки и в сторону Кутьковки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Богуславки, Лозовой, Загрызового и в направлении Купянска и Голубовки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Зеленая Долина и в сторону Григоровки, Новомихайловки и Нового.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года

На Северском направлении в районе населенных пунктов Белогоровка, Ивано-Дарьевка противник трижды атаковал позиции наших войск.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения вблизи Часового Яра и в направлении Предтечиного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Торецк и Дружба.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зверево, Елизаветовка, Луч, Котлино, Новоалександровка, Новосергеевка, Успеновка, Ясеново, Андреевка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года

На Новопавловском направлении враг 10 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Скудного и Шевченко.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили шесть вражеских атак вблизи Привольного, Свободного Поля и в направлении Новополя.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили шесть вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и в районе Жеребянки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 289 артиллерийских обстрелов, в том числе 12 — из реактивных систем залпового огня.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2025 года

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько