Карта боевых действий в Украине на 17 мая 2025 года

Продолжается 1179-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 63 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 112 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2596 дронов-камикадзе и произвели 5653 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 135 – из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Дмитровка, Студенок, Миропольское, Чуйковка, Александровка Сумской области; Тимофеевка, Домашнее, Мел Харьковской области; Покровск, Александро-Калиново, Шевченко Первое, Старая Николаевка, Сухой Яр, Новоукраинка, Дачное Донецкой области; Малиновка, Высокое, Гуляйполе, Новодаровка, Лукьяновское Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одно средство противовоздушной обороны противника.

В Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Строевки и Каменки.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Колесниковки, Новоосинового и вблизи Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ямполевка, Колодец и в сторону Шейковки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба и Зеленой Долины.

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник четырежды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Торецкого, Крымского и в сторону Дилиевки, Екатериновки, Плещеевки и Новоспасского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новосергеевка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Новоукраин Николаевка, Новая Полтавка.

В Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции в районах Константинополя, Шевченко, Новоселок и в сторону Богатыря и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях прошедших суток боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма вблизи Щербаков и Малых Щербаков.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений. Враг нанес 20 авиационных ударов, сбросил 37 управляемых бомб, совершил 195 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 – с реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вопреки громким заявлениям российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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