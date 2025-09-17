Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года

Продолжается 1302-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 сентября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 183 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара двумя ракетами и 74 авиационных удара, сбросив 118 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4685 обстрелов, из них 73 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6206 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Белогорье, Железнодорожное, Григоровка Запорожской области; Отряд каменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства и один пункт управления БПЛА российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боевых столкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 188 обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло пять боевых столкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Шейковка, Шандриголово, Ставки и вблизи Колодцев, Новомихайловки, Грековки, Среднего и Торского.

На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отбили 23 вражеских атаки. Подразделения окупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки, Федоровки и в сторону населенных пунктов Выимка, Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районах Орехово-Василовки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Щербиновки, Екатериновки, Полтавки, Русиного Яра и в сторону Иванополья, Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Свободное, Золотой Колодец, Никаноровка, Новое Шахово, Шахово, Миролюбовка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Луч, Лисовка, Молодежное Дачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 25 атак противника вблизи населенных пунктов Филиал, Ивановка, Ольговское, Александроград, Малиевка, Январское, Новоивановка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили две вражеские атаки вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении украинские воины отражали одну атаку в Каменском районе.

В Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

