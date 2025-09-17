Запланована подія 2

Война
Новости
Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1302-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 сентября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 183 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара двумя ракетами и 74 авиационных удара, сбросив 118 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4685 обстрелов, из них 73 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6206 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Белогорье, Железнодорожное, Григоровка Запорожской области; Отряд каменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства и один пункт управления БПЛА российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боевых столкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 188 обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло пять боевых столкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки и Песчаного.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Шейковка, Шандриголово, Ставки и вблизи Колодцев, Новомихайловки, Грековки, Среднего и Торского.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года

На Северском направлении украинские воины за прошлые сутки отбили 23 вражеских атаки. Подразделения окупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки, Федоровки и в сторону населенных пунктов Выимка, Ямполь, Дроновка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районах Орехово-Василовки, Часового Яра и Ступочек.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Щербиновки, Екатериновки, Полтавки, Русиного Яра и в сторону Иванополья, Плещеевки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Свободное, Золотой Колодец, Никаноровка, Новое Шахово, Шахово, Миролюбовка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Луч, Лисовка, Молодежное Дачное, Новоукраинка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 25 атак противника вблизи населенных пунктов Филиал, Ивановка, Ольговское, Александроград, Малиевка, Январское, Новоивановка.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили две вражеские атаки вблизи Полтавки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года

На Ореховском направлении украинские воины отражали одну атаку в Каменском районе.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года

В Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 17 сентября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Светлана Манько