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Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года

война, ВСУ, военные
Великая война длится три года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1150-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 94 авиационных удара, применил четыре ракеты и сбросил 151 КАБ, привлек для поражения 3029 дронов-камикадзе. Также враг совершил 6507 артиллерийских обстрелов, в том числе 143 из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Турья, Краснополье, Миропольское, Осоевка и Угроиды Сумской области; Купянск Харьковской области; Константиновка, Русин Яр, Попов Яр, Малиновка, Александроград, Воскресенка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Степное, Лукьяновское, Каменское Запорожской области; Херсон.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство ПВО, два средства ракетных войск и артиллерии и пункт управления БПЛА российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Синьковки и Загрызового.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяне, Надежда, Новое, Новомихайловка, Ямполевка и в сторону Грековки и Григорьевки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года

На Северском направлении наши войска отразили две атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка и в направлении Верхнекаменского.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года

На Краматорском направлении враг совершил восемь атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Ступочек.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 11 раз атаковал украинские подразделения возле Торецка, Озаряновки и Дружбы.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 64 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Котлино, Успеновка, Преображенка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили девять атак захватчиков в районах Константинополя, Разлива и Привольного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года

На Ореховском направлении украинские защитники отразили атаку в районе Малой Токмачки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года

В Курской области за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение, также враг нанес 18 авиационных ударов, применив при этом 25 КАБ, и совершил 368 обстрелов, восемь из которых – с РСЗО.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях наступательных действий враг не проводил.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года
Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько