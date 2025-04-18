Карта боевых действий в Украине на 18 апреля 2025 года

Продолжается 1150-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 94 авиационных удара, применил четыре ракеты и сбросил 151 КАБ, привлек для поражения 3029 дронов-камикадзе. Также враг совершил 6507 артиллерийских обстрелов, в том числе 143 из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Турья, Краснополье, Миропольское, Осоевка и Угроиды Сумской области; Купянск Харьковской области; Константиновка, Русин Яр, Попов Яр, Малиновка, Александроград, Воскресенка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Степное, Лукьяновское, Каменское Запорожской области; Херсон.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство ПВО, два средства ракетных войск и артиллерии и пункт управления БПЛА российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Синьковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Нововодяне, Надежда, Новое, Новомихайловка, Ямполевка и в сторону Грековки и Григорьевки.

На Северском направлении наши войска отразили две атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка и в направлении Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг совершил восемь атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Ступочек.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 11 раз атаковал украинские подразделения возле Торецка, Озаряновки и Дружбы.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 64 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Котлино, Успеновка, Преображенка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили девять атак захватчиков в районах Константинополя, Разлива и Привольного.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили атаку в районе Малой Токмачки.

В Курской области за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение, также враг нанес 18 авиационных ударов, применив при этом 25 КАБ, и совершил 368 обстрелов, восемь из которых – с РСЗО.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях наступательных действий враг не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.