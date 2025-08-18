Карта боевых действий в Украине на 18 августа 2025 года

Продолжается 1272-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 182 боевых столкновений.

Захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных удара четырьмя ракетами и 80 авиационных ударов, сбросив 152 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 5132 дронов-камикадзе и произвели 5173 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 73 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области, Ромашково Сумской области; Новоданиловка, Железнодорожное, Новояковловка Запорожской области; Ольговка, Херсон, Днепровское Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, три артиллерийских средства и три пункта управления врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боестолкновения. Кроме того, враг нанес 10 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых бомб, а также совершил 227 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и в направлении населенных пунктов Хатне, Одрадне.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка и в направлении Купянска, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Грековки, Карповки, Редкодуба и Григорьевки и в направлении населенных пунктов Дробышево, Ямполь, Колодец.

На Северском направлении, в районах Григоровки, Федоровки и Выемки, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, захватчик атаковал в направлении населенных пунктов Предтечино, Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Торецка, Щербиновки и в сторону Александро-Шультиного, Плещеевки, Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Вольное, Новое Шахово, Заповедное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Новоукраинка, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Владимировки, Роды, Роды Молодецкого.

На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Александроград, Воскресенка, Малиевка, Свободное Поле и Темировка.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении враг предпринял безуспешную попытку продвинуться вперед в направлении населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг предпринял четыре бесполезных попытки приблизиться к нашим позициям.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 16 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, в ходе которой лидеры обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.