Карта боевых действий в Украине на 18 июля 2025 года

Продолжается 1241-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 180 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 72 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 137 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5892 обстрела, из них 95 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3442 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Окип, Борщева, Волчанск, Чугуновка Харьковской области; Белогорье, Степногорск Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БПЛА, средство противовоздушной обороны, артиллерийскую систему и другую важную цель российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло 21 боевое столкновение. Кроме того, враг нанес 18 авиационных ударов, сбросив 29 управляемых авиабомб, а также совершил 356 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 10 атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Старица.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Зеленая Роща, Новая Кругляковка и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Карповка, Зеленая Долина, Колодцы, Серебрянка и в сторону Нового Мира, Корового Яра, Среднего, Торского и Шандриголового.

На Северском направлении наши защитники отразили шесть штурмов оккупационных войск вблизи Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Орехово-Василовка, Белая Гора и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак вблизи Щербиновки, Александро-Калинового, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки и Екатериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурм агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Родинское, Новоторецкое, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Муравка, Алексеевка, Дачное и в направлении Покровска, Мирно.

На Новопавловском направлении Силы обороны пресекли 17 попыток врага прорвать оборонные рубежи в районах населенных пунктов Поддубное, Звезда, Темировка, Мирное, Воскресенка, Свободное Поле, Шевченко, Зеленое Поле.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи населенного пункта Малая Токмачка.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг наступательных действий не совершал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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