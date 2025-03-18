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Карта боевых действий в Украине на 18 марта 2025 года
Продолжается 1119-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 марта 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 139 КАБ, привлек для поражения 2506 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5771 артиллерийский обстрел, в том числе 145 из реактивных систем залпового огня.
Противник наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Липцы, Мартыновка, Песчаное, Шабельное, Дорошевка, Малая Шапковка Харьковской области; Покровск, Новопавловка, Леонтовичи, Зверево, Новосергеевка, Орехово, Надеевка, Алексеевка, Отрадное, Разлив, Шевченко, Новополь Донецкой области.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одно средство ПВО, три средства ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.
На Харьковском направлении враг один раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.
На Купянском направлении вчера произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Каменка, Западное, Кругляковка и Богуславка.
На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался продвинуться вперед в районах Балки Журавки, Ямполевки, Новомихайловки, Нового, Ольговки, Заречного и Зеленой Долины.
На Северском направлении наши войска отразили три атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка и в направлении Верхнекаменского.
На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Орехово-Василовки, Ступочек, Предтечино и Курдюмовки.
За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 25 раз атаковал украинские подразделения возле Торецка, Дачного, Дружбы, Озаряновки, Дилиевки и Леонидовки.
На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Богдановка, Лисовка и Андреевка.
На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 14 атак захватчиков в районах Алексеевки, Привольного и Константинополя, а также в сторону Веселого и Разлива.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Новоселка и Новополья.
На Ореховском направлении украинские защитники отразили две атаки в районах населенных пунктов Степное и Лобковое.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 18 атак захватчиков, также враг нанес 30 авиационных ударов, применив при этом 42 КАБ, и произвел 301 обстрел, девять из которых — из РСЗО.
Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задачи.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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