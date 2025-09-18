Запланована подія 2

Война
Новости
Карта боевых действий в Украине на 18 сентября 2025 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1303-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 сентября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 18 сентября 2025 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 184 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины ракетный удар одной ракетой и 95 авиационных ударов, сбросив 153 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6097 дронов-камикадзе и произвели 4766 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 174 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Железнодорожное, Рождественское, Каменское, Григорьевка, Веселянка Запорожской области; Антоновка, Ингулец Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, а также осуществил 203 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Отрадное и в сторону Григорьевки и Обуховки.

На Купянском направлении за сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Кондрашовка, Загрызово, Богуславка и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Заречное, Ставки, Торское, Новомихайловка, Дружелюбовка, Шандриголово, Среднее, Колодец.

На Северском направлении в районах Григоровки, Дроновки, Серебрянки, Выемки, Федоровки и в сторону Ямполя противник 14 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боевых столкновений – захватчик атаковал в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Предтечине и в сторону Никифоровки.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Екатериновки, Русиного Яра, Полтавки и в сторону Николайполья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 69 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Золотой Колодец, Новоэкономическое, Шахово, Лисовка, Муравка, Зверевое, Молодецкое, Родинское, Миролюбовка, Луч, Новое Новопавловки и Нового Донбасса.

В Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Толстой, Поддубное, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка, Ольговское, Ивановка.

На Гуляйпольском направлении враг совершил один бесполезный штурм позиций наших защитников в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении при поддержке авиации враг трижды наступал в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении враг трижды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Светлана Манько