Карта боевых действий в Украине на 19 апреля 2025 года

Продолжается 1151-й день полномасштабной войны в Украине .

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 162 боевых столкновений.

За прошедшие сутки захватчики нанесли 5 ракетных и 103 авиационных ударов, применили 17 ракет и сбросили 174 управляемые авиационные бомбы.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Угроиды, Турья, Краснополье, Петрушевка, Малая Рыбица Сумской области; Зеленое Поле, Мирное, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Малиновка, Новоданиловка, Магдалиновка, Степногорск Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, девять артиллерийских систем, радиоэлектронную станцию борьбы и средство противовоздушной обороны противника.

В Харьковском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших войск в районах Волчанска, Западного и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового, Петропавловки и в сторону Песчаного и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Надежда, Новое, Новомихайловка, Колодец, Ямполевка, Торское.

На Северском направлении в районах Спорного и Верхнекаменского, противник дважды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений вблизи Часового Яра, западнее Андреевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 26 атак неподалеку от Дилиевки, Леонидовки, Озаряновки, Дачного, Крымского и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Новоалександровка, Богдановка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Зверово, Удачное, Андреевка и в направлении.

В Новопавловском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Веселого, Свободного Поля и в направлении Отрадного.

На Гуляйпольском направлении прошедших суток боестолкновений с врагом не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три вражеских штурма в районах Щербаков, Степного и в направлении Малой Токмачки.

В Приднепровском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 23 боестолкновения. Враг нанес 25 авиационных ударов, сбросил 44 управляемых бомбы, совершил 326 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы оцепление украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Присоединяйтесь к силам обороны! Вместе победим!

Слава Украине!

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