Карта боевых действий в Украине на 19 августа 2025 года
Продолжается 1273-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 августа 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 186 боевых столкновений.
Захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 78 авиационных удара, применили четыре ракеты и сбросили 162 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, привлекли для поражения 5 489 дронов-камикадзе и произвели 5 350 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Горки Сумской области; Полюшкино, Карабаны Черниговской области; Приморское, Новоандреевка Запорожской области; Антоновка Херсонской области.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства и два пункта управления противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 198 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Каменка, Амбарно.
На Купянском направлении за сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки, Московки и Загрызового.
На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Диброва, Карповка, Мирное и в сторону населенных пунктов Степное, Чернещина, Дробышево, Ямполь.
На Северском направлении, в районах Григоровки, Серебрянки и Выемки, противник четырежды атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боеприкосновения в районах Белой Горы и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Полтавки, Русиного Яра, Торецкая и в сторону населенного пункта Бересток.
На Покровском направлении наши защитники остановили 67 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Федоровка, Никаноровка, Маяк, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Луч, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоукраинское, Новоукраинское и в сторону населенного пункта Балаган.
На Новопавловском направлении враг 29 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Звезда, Свободное Поле, Воскресенка, Шевченко, Новодаровка, Ольговское, Новополь, Зеленое Поле, Малиевка, Шевченко и в сторону Александрограда и Камышевахи.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.
На Ореховском направлении наши защитники отразили две вражеские атаки вблизи Каменского и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении произошло семь боев, враг пытался продвинуться в направлении Антоновского моста, населенного пункта Днепровское и в районе острова Белогорды.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.