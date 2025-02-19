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Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года

военные, война, ВСУ
Великая война длится около трех лет. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Продолжается 1092-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 февраля 2025 года

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 156 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 94 авиационных удара, применил 4 ракеты и сбросил 144 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил более 5600 обстрелов, из них 89 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2386 дронов-камикадзе.

Последние новости с фронта сегодня

За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских систем, четыре пункта управления, одно средство ПВО, а также два других важных объекта российских захватчиков.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки наши войска успешно отбили две атаки противника в направлениях населенных пунктов Малая Шапковка и Тополя.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года

Вчера на Купянском направлении произошло 16 боевых столкновений вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызового и Лозового.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года

На Лиманском направлении наши войска остановили 12 атак противника. Основные усилия захватчики сосредоточили в районах населенных пунктов Копанки, Макеевка, Новолюбовка и Ямполевка.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года

На Северском направлении вблизи населенных пунктов Белогоровка, Григоровка и Верхнекаменское наши защитники успешно отразили четыре вражеских атаки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года

Три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Васюковки и в направлении Александро-Шультиного остановили украинские воины на Краматорском направлении.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года

В Торецком направлении враг 18 раз пытался продвинуться вперед в районах Крымского, Дилиевки, Торецкая и Щербиновки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года

Пятьдесят атак отбили наши защитники за прошедшие сутки на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от населенных пунктов Тарасовка, Водяное Второе, Малиновка, Луч, Песчаное, Котлино, Надеевка, Котляровка, Новоалександровка, Запорожье, Алексеевка, Новоторецкое, Андреевка, Дачное, Шевченко и Улакли.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районе Раздольного и в направлениях Константинополя и Бурлацкого оккупанты 17 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года

На Гуляйпольском направлении противник 14 раз предпринимал попытки продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили шесть штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки, Степного и Малых Щербаков.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года

На Приднепровском направлении враг активных действий за прошедшие сутки не проводил.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за прошедшие сутки провел десять штурмов позиций украинских подразделений, нанес 35 авиаударов, сбросив 44 КАБ, и совершил 502 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, в том числе четыре — из реактивных систем залпового.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 19 февраля 2025 года

Напомним, Министерство обороны Украины начало   лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько