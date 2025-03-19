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Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года

война
Великая война длится три года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1120-й день полномасштабной войны в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиационных ударов, сбросил 81 КАБ, привлек для поражения почти 2200 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5300 артиллерийских обстрелов, в том числе 88 – из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Медведевка, Семеновка Черниговской области; Миропольское, Петрушевка, Турья, Угроиды, Михайловское Сумской области; Казачья Лопань Харьковской области; Новодаровка, Гуляйполе, Железнодорожное, Егоровка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, два орудия и состав вооружения и военной техники захватчиков.

На Харьковском направлении враг 10 раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Петропавловка и Загрызово.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Ямполевки, Надежды и в направлении Зеленой Долины и Нового.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года

На Северском направлении наши войска отразили две атаки противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Курдюмовки, Орехово-Василовки и в направлении Маркового и Предтечиного.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 21 раз атаковал украинские подразделения в районах Озаряновки, Дружбы, Торецкая.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Котлино, Преображенка, Котляровка, Зверевое, Удачное, Андреевка и в сторону Алексеевки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 9 атак захватчиков в районе Константинополя.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили две атаки противника в направлении Привольного и Свободного Поля.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года

На Ореховском направлении украинские защитники отразили три атаки в районах населенных пунктов Щербаки и Степное.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года

На Приднепровском направлении наши защитники успешно отразили три вражеских атаки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года

В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 21 атаку захватчиков, также враг нанес 27 авиационных ударов, применив при этом 33 КАБ, и совершил 209 обстрелов, три из которых — из РСЗО.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 19 марта 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задачи.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько