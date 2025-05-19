Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года

Продолжается 1181-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины 78 авиационных ударов, сбросили 124 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2904 дрона-камикадзе и произвели 5134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 116 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Михальчина-Слобода Черниговской области; Каменка, Колодезное, Старый Салтов Харьковской области; Шевченко Первое, Сухой Яр, Новоукраинка, Запорожье, Бурлацкое и Покровск Донецкой области; Гуляйполе, Черное, Новодаровка, Новоандреевка Запорожской области; Отрядокаменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, два пункта управления и еще одну важную цель противника.

На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Строевки.

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Копанки, Редкодуб, Грековка, Липово, Торское и в направлении Карповки, Ольговки, Зеленой Долины и Григорьевки.

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боев вблизи Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Петровки, Щербиновки, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка, Удачное, Троицкое, Олексеев, Шевченко Первого, Муравки, Попового Яра.

На Новопавловском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции в районах Константинополя, Богатыря, Шевченко, Свободного Поля, Ровно.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боев не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма вблизи Лукьяновского и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения однажды пытались продвинуться вперед, атака отбита.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 18 боеприкосновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 35 управляемых бомб, совершил 236 артиллерийских обстрелов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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