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Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1181-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины 78 авиационных ударов, сбросили 124 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 2904 дрона-камикадзе и произвели 5134 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 116 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Михальчина-Слобода Черниговской области; Каменка, Колодезное, Старый Салтов Харьковской области; Шевченко Первое, Сухой Яр, Новоукраинка, Запорожье, Бурлацкое и Покровск Донецкой области; Гуляйполе, Черное, Новодаровка, Новоандреевка Запорожской области; Отрядокаменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, два пункта управления и еще одну важную цель противника.

На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Строевки.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Новой Кругляковки.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Копанки, Редкодуб, Грековка, Липово, Торское и в направлении Карповки, Ольговки, Зеленой Долины и Григорьевки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано девять боев вблизи Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Ступочек.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Петровки, Щербиновки, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка, Удачное, Троицкое, Олексеев, Шевченко Первого, Муравки, Попового Яра.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года

На Новопавловском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции в районах Константинополя, Богатыря, Шевченко, Свободного Поля, Ровно.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боев не зафиксировано.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма вблизи Лукьяновского и Новоданиловки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года

На Приднепровском направлении вражеские подразделения однажды пытались продвинуться вперед, атака отбита.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 18 боеприкосновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 35 управляемых бомб, совершил 236 артиллерийских обстрелов.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 19 мая 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько