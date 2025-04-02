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Карта боевых действий в Украине на 2 апреля 2025 года
Продолжается 1134-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 апреля 2025 года
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 101 авиаудара, в том числе сбросил 171 КАБ. Кроме этого, совершил около 5500 обстрелов, из них 120 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 1844 дрона-камикадзе.
Агресор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Миропольское, Наумовка, Проходы, Угроиды, Краснополье, Большой Прикол, Турья, Михайловское и Петрушевка Сумской области; Зеленое поле Донецкой области; Запорожское, Новодаровка, Гуляйполе, Железнодорожное, Камышеваха Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло семь боеприкосновений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Каменка и Липцы.
На Купянском направлении за минувшие сутки произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызовое.
На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед в сторону Торского, Нового, Мирного, Новомихайловки и Зеленой Долины.
На Северском направлении враг атаковал в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки и в сторону Верхнекаменского и Серебрянки. Всего за прошедшие сутки произошло 15 боестолкновений.
На Краматорском направлении Силы обороны отразили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Курдюмовка и в сторону Предтечиного.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Леонидовка, Дачное, Щербиновка, Торецк и в сторону Дилиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Калиново, Тарасовка, Березовка, Зеленое, Котлино, Александрополь, Серебряное, Водяное Второе, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Романка, а также у Андреевки, а также в.
На Новопавловском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь и Разлив.
На Ореховском направлении в сторону Новоданиловки и Степного захватчики совершили пять напрасных атак на позиции наших защитников.
Противник пять раз атаковал позиции наших защитников вблизи Привольного и в сторону Новополя на Гуляйпольском направлении .
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг четырежды без успеха атаковал наших защитников.
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 18 боеприкосновений. Враг нанес 265 артиллерийских обстрелов, из них два — из реактивных систем залпового огня; совершил 27 авиационных ударов, сбросив 41 управляемую авиационную бомбу.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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