Карта боевых действий в Украине на 2 июля 2025 года

Продолжается 1225-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 60 авиационных ударов, применил две ракеты и 119 управляемых бомб. Кроме этого, произвел 5681 обстрел, из них 108 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2674 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Андреевка, Варачино, Кровно, Кондратовка Сумской области; Ольховатка, Зыбино Харьковской области; Филиал Днепропетровской области; Сухой Яр Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 19 боев с российскими захватчиками. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 31 управляемую бомбу, совершил 323 обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Зеленого, Милового, Каменки, Глубокого и в сторону Амбарного.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Радьковка, Степная Новоселовка, Сеньковка, Голубовка, Загрызово, Зеленая Роща и в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодцы, Нововодяне, Грековка, Редкодуб, Мирное и в сторону Серебрянки.

В Северском направлении враг восемь раз шел на позиции наших подразделений в районе Белогоровки и в сторону Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили один вражеский штурм в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил две атаки вблизи Леонидовки и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лисовка, Новосергеевка, Муравка, Орехово и Алексеевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 28 вражеских штурмов в районах Перестройка, Поддубное, Веселое, Малиевка, Шевченко и Новополь.

На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики совершили три бесполезных атаки на позиции наших защитников.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боеприкосновения не зафиксированы.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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