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Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1164-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 96 авиационных ударов, применил пять ракет и 172 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5898 обстрелов, из них 61 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2991 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Роговка, Краснополье, Угроиды, Малая Рыбица, Миропольское Сумской области; Роговка Черниговской области; Покровск, Новополь, Зеленое Поле, Розовка, Зеленое Донецкой области; Святопетровка, Железнодорожное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области; Херсон, Тягинка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один пункт управления БПЛА и два вражеских средства противовоздушной обороны.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Тополя и в сторону Нововасиловки и Липцев.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года

На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах Надежды, Ямполевки, Колодцев и в сторону Грековки, Торского, Редкодуба и Зеленой Долины.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года

На Северском направлении противник атаковал в сторону Верхнекаменского и Григорьевки. Всего за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года

На Краматорском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских штурмов в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дилиевки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Зверево, Елизаветовка, Луч, Водяное Второе, Александрополь, Малиновка, Лисовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Надеевка, Новоалександровка, Котляр, Покровская, Романовки, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Богатыря и Алексеевки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов в районах Константинополя, Новоселки, Привольного, Свободного Поля и в направлении Богатыря и Шевченко.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боестолкновений не было.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года

На Ореховском направлении вблизи Лобкового, Каменского и Степного захватчики совершили четыре напрасных атаки на позиции наших защитников.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один оаз без успеха штурмовал укрепление наших защитников.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года

На Курском направлении произошло 33 боестолкновения. Враг нанес 210 артиллерийских обстрелов, из них пять — из реактивных систем залпового огня, совершил 15 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую авиационную бомбу.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько