Карта боевых действий в Украине на 2 мая 2025 года

Продолжается 1164-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 199 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 96 авиационных ударов, применил пять ракет и 172 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5898 обстрелов, из них 61 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2991 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Роговка, Краснополье, Угроиды, Малая Рыбица, Миропольское Сумской области; Роговка Черниговской области; Покровск, Новополь, Зеленое Поле, Розовка, Зеленое Донецкой области; Святопетровка, Железнодорожное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области; Херсон, Тягинка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один пункт управления БПЛА и два вражеских средства противовоздушной обороны.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Тополя и в сторону Нововасиловки и Липцев.

На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах Надежды, Ямполевки, Колодцев и в сторону Грековки, Торского, Редкодуба и Зеленой Долины.

На Северском направлении противник атаковал в сторону Верхнекаменского и Григорьевки. Всего за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских штурмов в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районах населенных пунктов Щербиновка, Дружба и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 атаки агрессора в районах населенных пунктов Зверево, Елизаветовка, Луч, Водяное Второе, Александрополь, Малиновка, Лисовка, Даченское, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Надеевка, Новоалександровка, Котляр, Покровская, Романовки, Старой Николаевки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Богатыря и Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов в районах Константинополя, Новоселки, Привольного, Свободного Поля и в направлении Богатыря и Шевченко.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боестолкновений не было.

На Ореховском направлении вблизи Лобкового, Каменского и Степного захватчики совершили четыре напрасных атаки на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг один оаз без успеха штурмовал укрепление наших защитников.

На Курском направлении произошло 33 боестолкновения. Враг нанес 210 артиллерийских обстрелов, из них пять — из реактивных систем залпового огня, совершил 15 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую авиационную бомбу.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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