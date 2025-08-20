Карта боевых действий в Украине на 20 августа 2025 года

Продолжается 1274-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 175 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 82 авиационных удара, применив десять ракет и сбросив 153 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5611 обстрелов, из них 66 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5610 дронов-камикадзе.

Авиаудары наносились, в частности, по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Новая Слобода, Чернацкое Сумской области; Константиновка, Доброполье, Иванополье Донецкой области; Белогорье, Приморское Запорожской области; Отряд каменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две артиллерийские системы и один важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых авиабомб, а также совершил 218 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Синьковки, Загрызового и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодец, Мирное, Торское и в сторону Ямполя и Григорьевки.

На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск вблизи Переездного и в сторону Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецкая, Щербиновки, Яблоновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Родинское, Луч, Гродовка, Лисовка, Зверевое, Удачное, Новониколаевка, Орехово и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны пресекли 28 попыток врага прорвать оборонные рубежи в районах населенных пунктов Грушевка, Зеленый Гай, Темировка, Воскресенка, Зеленое Поле и Комишувахи.

На Приднепровском направлении произошло четыре боестолкновения с противником.

На Гуляйпольском и Ореховском направлении враг активных действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

