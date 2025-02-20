Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,68

+0,11

EUR

43,47

+0,01

Наличный курс:

USD

41,90

41,85

EUR

43,90

43,70

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года

военные, война, ВСУ
Великая война длится около трех лет. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Продолжается 1093-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 февраля 2025 года

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 122 боевых столкновения.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 87 авиаударов, сбросив 131 КАБ. Кроме этого, произвел 5757 обстрелов, в том числе 140 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения более трех тысяч дронов-камикадзе.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Басовка, Могрица, Яструбино, Беловоды, Угроиды Сумской области; Уды, Черноглазовка, Купянск Харьковской области; Константиновка, Мирноград, Часов Яр, Новоалександровка, Покровск, Новодаровка Донецкой области; Гуляйполе, Каменское Запорожской области и по городу Херсон.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны, шесть артиллерийских средств, пункт управления и один важный объект врага.

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в сторону Западного.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызового.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Балки Журавки, Ямполевки, Колодцев, Макеевки и в направлении Григоровки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года

На Северском направлении враг предпринял попытку идти вперед в Верхнекаменском районе.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Временного Яра и Васюкивки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от населенных пунктов Озаряновка, Торецк и Леонидовка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Котлино, Надеевка, Андреевка и Улакли.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года

На Новопавловском направлении противник совершил 17 атак в направлениях Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года

На Ореховском направлении оккупационные войска девять раз шли вперед на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки и в районах Малых Щербаков и Степного.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года
Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 36 авиаударов, сбросив при этом 47 КАБ, совершил 442 обстрела, десять из которых — из РСЗО. Украинские защитники отразили 14 штурмовых действий захватчиков.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года

Напомним, Министерство обороны Украины начало   лицензированное производство современных FPV-дронов   на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также:  потери России в войне по состоянию на сегодня

Автор:
Светлана Манько