Карта боевых действий в Украине на 20 февраля 2025 года

Продолжается 1093-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 февраля 2025 года

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 122 боевых столкновения.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 87 авиаударов, сбросив 131 КАБ. Кроме этого, произвел 5757 обстрелов, в том числе 140 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения более трех тысяч дронов-камикадзе.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Басовка, Могрица, Яструбино, Беловоды, Угроиды Сумской области; Уды, Черноглазовка, Купянск Харьковской области; Константиновка, Мирноград, Часов Яр, Новоалександровка, Покровск, Новодаровка Донецкой области; Гуляйполе, Каменское Запорожской области и по городу Херсон.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны, шесть артиллерийских средств, пункт управления и один важный объект врага.

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в сторону Западного.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Балки Журавки, Ямполевки, Колодцев, Макеевки и в направлении Григоровки.

На Северском направлении враг предпринял попытку идти вперед в Верхнекаменском районе.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Временного Яра и Васюкивки.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от населенных пунктов Озаряновка, Торецк и Леонидовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Котлино, Надеевка, Андреевка и Улакли.

На Новопавловском направлении противник совершил 17 атак в направлениях Константинополя, Раздольного, Нового Комара и Привольного.

На Ореховском направлении оккупационные войска девять раз шли вперед на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки и в районах Малых Щербаков и Степного.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 36 авиаударов, сбросив при этом 47 КАБ, совершил 442 обстрела, десять из которых — из РСЗО. Украинские защитники отразили 14 штурмовых действий захватчиков.

Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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