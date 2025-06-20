Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года

Продолжается 1213-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 75 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 2798 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5062 артиллерийских обстрела, в том числе 114 – из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Красный Хутор Сумской области; Новополье Донецкой области; Ольговское, Железнодорожное, Каменское, Плавные, Новоандреевка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, шесть ракетных войск и артиллерии и один другой важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 13 атак врага. Кроме того, агрессор нанес восемь авиационных ударов с применением девяти КАБ, а также совершил 207 обстрелов, в том числе десять из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские войска шли в наступление 12 раз в районах Волчанска, Зеленого и Строевки.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника близ Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении произошло 29 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Грековка, Надежда, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Ямполевка и Григорьевка.

На Северском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районах Григоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг совершил 13 атак в районе Временного Яра и в направлении Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 20 раз атаковал украинские подразделения в районах Петровки, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Миролюбовка, Коптево, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Орехово, Алексеевка и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 17 атак захватчиков в районах Запорожья, Перестройки, Богатыря, Новоселки и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши подразделения отразили один вражеский штурм, близ Малиновки.

На Приднепровском направлении во вражеские подразделения однажды безрезультатно пытались продвинуться вперед.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.