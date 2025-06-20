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Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года

ВСУ, военные, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1213-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 75 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 2798 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5062 артиллерийских обстрела, в том числе 114 – из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Красный Хутор Сумской области; Новополье Донецкой области; Ольговское, Железнодорожное, Каменское, Плавные, Новоандреевка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, шесть ракетных войск и артиллерии и один другой важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 13 атак врага. Кроме того, агрессор нанес восемь авиационных ударов с применением девяти КАБ, а также совершил 207 обстрелов, в том числе десять из реактивных систем залпового огня.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении вражеские войска шли в наступление 12 раз в районах Волчанска, Зеленого и Строевки.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника близ Степной Новоселовки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года

На Лиманском направлении произошло 29 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Грековка, Надежда, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Ямполевка и Григорьевка.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года

На Северском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районах Григоровки и Ивано-Дарьевки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года

На Краматорском направлении враг совершил 13 атак в районе Временного Яра и в направлении Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 20 раз атаковал украинские подразделения в районах Петровки, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Дилиевки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Миролюбовка, Коптево, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Орехово, Алексеевка и Новоукраинка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 17 атак захватчиков в районах Запорожья, Перестройки, Богатыря, Новоселки и Шевченко.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года

На Гуляйпольском направлении наши подразделения отразили один вражеский штурм, близ Малиновки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года

На Приднепровском направлении во вражеские подразделения однажды безрезультатно пытались продвинуться вперед.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года

На Ореховском направлении противник наступательных действий не производил.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 20 июня 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько