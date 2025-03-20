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Карта боевых действий в Украине на 20 марта 2025 года
Продолжается 1121-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 марта 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с использованием одной ракеты и 72 авиационных удара, сбросил 123 КАБ, привлек для поражения 2560 дронов-камикадзе. Также враг совершил более 6000 артиллерийских обстрелов, в том числе 141 из реактивных систем залпового огня.
Противник наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Гремяч, Николаевка Черниговской области; Краснополье, Михайловское, Хмелевка, Самотоевка, Мирополье, Турья, Малая Рыбица, Петрушевка Сумской области; Заря, Новая Полтавка, Гродовка, Покровск, Зеленое поле Донецкой области; Великомихайловка Днепропетровской области; Ясная Поляна, Голубое, Новоивановка Запорожской области; Бургунка, Веревка, Херсон, Томарино, Одрадокаменка Херсонской области.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления, два средства ПВО, 10 средств ракетных войск и артиллерии, две станции РЭС и еще одну важную цель российских захватчиков.
На Харьковском направлении враг пять раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска и Двухлетней.
На Купянском направлении вчера произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Ямполевки и в направлениях населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина.
На Северском направлении наши войска отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.
На Краматорском направлении враг совершил четыре атаки на позиции наших войск в районах Александро-Шультиного, Миньковки и Новомаркового.
За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 21 раз атаковал украинские подразделения возле Крымского, Торецкого, Дачного и Дилиевки.
На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Котлино, Зверево, Удачное, Успеновка, Преображенка, Алексеевка, Валентиновка, .
На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 13 атак захватчиков в районах Привольного, Разлива, Булацкого и Константинополя.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили три атаки противника в направлении Новополя.
На Ореховском направлении украинские защитники отразили семь атак в районе Степного и в направлении населенных пунктов Лобково и Щербаки.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 22 атаки захватчиков, также враг нанес 23 авиационных удара, применив при этом 28 КАБ, и совершил 333 обстрела, 12 из которых — из РСЗО.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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