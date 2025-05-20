Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года

Продолжается 1182-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 59 авиационных ударов, сбросил 117 управляемых авиационных бомб, привлек 2882 дрона-камикадзе. Также враг совершил 5366 артиллерийских обстрелов, в том числе 157 из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Пигаревка Сумской области; Новополь – Донецкой области; Гуляйполе, Темировка, Степногорск, Малиновка, Малая Токмачка – Запорожской области; Казачье – Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг трижды тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызового и Песчаного.

На Лиманском направлении произошло 23 боестолкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Ямполевки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенкового, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Нового Мира, Редкодуба и Ольговки.

На Северском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григоровки.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечино.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 13 раз атаковал украинские подразделения в районах Торецкая, Новоспасского, в сторону Дилиевки и Иванополья.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 72 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Первое, Новая Полтавка, Попов Яр, Мирноград, Новониколаевка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 22 атаки захватчиков в районах Константинополя, Привольного, Ровно, Свободного Поля и в сторону Новополя, Богатыря и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения однажды пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

На Курском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили десять атак захватчиков. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 32 управляемых авиационных бомбы, и совершил 227 обстрелов, семь из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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