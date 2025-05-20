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Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1182-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 59 авиационных ударов, сбросил 117 управляемых авиационных бомб, привлек 2882 дрона-камикадзе. Также враг совершил 5366 артиллерийских обстрелов, в том числе 157 из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Пигаревка Сумской области; Новополь – Донецкой области; Гуляйполе, Темировка, Степногорск, Малиновка, Малая Токмачка – Запорожской области; Казачье – Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг трижды тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска и в сторону Кутьковки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызового и Песчаного.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года

На Лиманском направлении произошло 23 боестолкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Ямполевки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенкового, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Нового Мира, Редкодуба и Ольговки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года

На Северском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григоровки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечино.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 13 раз атаковал украинские подразделения в районах Торецкая, Новоспасского, в сторону Дилиевки и Иванополья.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 72 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Первое, Новая Полтавка, Попов Яр, Мирноград, Новониколаевка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 22 атаки захватчиков в районах Константинополя, Привольного, Ровно, Свободного Поля и в сторону Новополя, Богатыря и Зеленого Поля.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года

На Приднепровском направлении вражеские подразделения однажды пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года

На Курском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили десять атак захватчиков. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 32 управляемых авиационных бомбы, и совершил 227 обстрелов, семь из которых – из реактивных систем залпового огня.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 20 мая 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько