Война Война
Новости
Карта боевых действий в Украине на 20 сентября 2025 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1305-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20 сентября 2025 г.

Последние данные со   отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 165 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара двумя ракетами и 78 авиационных ударов, сбросив 154 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6137 дронов-камикадзе и произвели 4752 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 95 – из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Григоровка, Лукьяновское, Степногорск, Степное, Железнодорожное Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления беспилотных летательных аппаратов, три артиллерийских средства, один командно-наблюдательный пункт противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло девять боестолкновений. Кроме того, враг нанес 9 авиационных ударов, сбросив 27 управляемых бомб, а также совершил 146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Фиголовка и в направлении Отрадного.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Колодец, Торское, Заречное и в сторону населенных пунктов Ставки, Новоселовка, Среднее.

На Северском направлении, в районах Ямполя, Серебрянки, Северска, Выемки и Дроновки, противник девять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновений, захватчик атаковал в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Торецка, Щербиновки, Полтавки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Иванополья, Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Новое Шахово, Родинское, Новоэкономическое, Луч, Лисовка, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Дачное, Красный Лиман, Новое.

На Новопавловском направлении враг 33 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Филиал, Воскресенка, Березово, Малеевка, Новоивановка, Поддубное, Зеленая Роща, Толстой, Январское, Новониколаевка и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении враг дважды наступал в районе населенного пункта Каменское и в сторону Степногорска.

В Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Татьяна Гойденко