Карта боевых действий в Украине на 21 апреля 2025 года

Продолжается 1153-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 96 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник совершил по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 1882 обстрела, в том числе 33 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 957 дронов-камикадзе.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 670 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, две боевых бронированных машины, 10 артиллерийских систем, 30 БпЛА оперативно-тактического уровня и 50 единиц автомобильной техники.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Последние новости с фронта сегодня

Напомним, за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство врага.

На Харьковском направлении противник однажды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенного пункта Красное Первое.

На Купянском направлении вчера произошла атака захватчиков в районе Голубовки.

На лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Надежда, Мирное, Грековка, Екатериновка, Новое и Ямполевка.

На Северском направлении враг предпринял три попытки идти вперед в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении кафиры пять раз атаковали в районе Временного Яра и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак вблизи Дружбы, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и Разлив.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил пять атак в районе Константинополя, Скудного и в сторону Отрадного.

На Ореховском направлении оккупационные войска четырежды шли вперед на позиции наших защитников в районах Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях минувших суток боеприкосновений не произошло.

На Курском направлении за прошедшие сутки враг совершил 184 обстрела, 17 из которых — из РСЗО. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задачи.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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