Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года

Продолжается 1094-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 февраля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 121 боеприкосновение

Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 93 авиационных удара, применил 17 ракет и сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме того, совершил более 5500 обстрелов, из них 129 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2650 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Гремяч и Клинова-Новоселовка.

Последние новости с фронта сегодня

За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две станции РЭБ и десять артиллерийских систем российских захватчиков.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки наши войска успешно отбили три атаки противника в сторону Волчанска и Западного.

Вчера на Купянском направлении произошло семь боевых столкновений вблизи Загрызового и Петропавловки.

На Лиманском направлении наши войска остановили пять атак противника. Основные усилия оккупанты сосредотачивали в районах населенных пунктов Ямполевка и Колодец.

На Северском направлении, близ Белогоровки, наши защитники успешно отразили две вражеские атаки.

Четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Васюковки и Часового Яра остановили украинские воины на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг десять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка.

Тридцать четыре атаки отбили наши защитники за прошедшие сутки на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от населенных пунктов Луч, Покровск, Песчаное, Лысовка, Водяное Второе, Сергеевка, Надеевка, Богдановка, Серебряное, Андреевка, Улаклы.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районах Константинополя, Раздольного, Новоочередного и Привольного оккупанты 12 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи. Получили отпор.

На Гуляйпольском направлении противник трижды пытался продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили пять штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки и Степного.

На Приднепровском направлении враг активных действий за прошедшие сутки не проводил.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за прошедшие сутки провел 29 штурмов позиций украинских подразделений, нанес 19 авиаударов, сбросил 25 КАБ и совершил 479 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, в том числе девять — из реактивных систем залпов.



Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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