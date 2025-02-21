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Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года

военные, война, ВСУ
Великая война длится около трех лет. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Продолжается 1094-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 февраля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 121 боеприкосновение

Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 93 авиационных удара, применил 17 ракет и сбросил 151 управляемую авиабомбу. Кроме того, совершил более 5500 обстрелов, из них 129 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2650 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Гремяч и Клинова-Новоселовка.

Последние новости с фронта сегодня

За сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две станции РЭБ и десять артиллерийских систем российских захватчиков.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки наши войска успешно отбили три атаки противника в сторону Волчанска и Западного.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года

Вчера на Купянском направлении произошло семь боевых столкновений вблизи Загрызового и Петропавловки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года

На Лиманском направлении наши войска остановили пять атак противника. Основные усилия оккупанты сосредотачивали в районах населенных пунктов Ямполевка и Колодец.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года

На Северском направлении, близ Белогоровки, наши защитники успешно отразили две вражеские атаки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года

Четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Васюковки и Часового Яра остановили украинские воины на Краматорском направлении.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года

На Торецком направлении враг десять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года

Тридцать четыре атаки отбили наши защитники за прошедшие сутки на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от населенных пунктов Луч, Покровск, Песчаное, Лысовка, Водяное Второе, Сергеевка, Надеевка, Богдановка, Серебряное, Андреевка, Улаклы.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районах Константинополя, Раздольного, Новоочередного и Привольного оккупанты 12 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи. Получили отпор.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года

На Гуляйпольском направлении противник трижды пытался продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили пять штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки и Степного.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года

На Приднепровском направлении враг активных действий за прошедшие сутки не проводил.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за прошедшие сутки провел 29 штурмов позиций украинских подразделений, нанес 19 авиаударов, сбросил 25 КАБ и совершил 479 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, в том числе девять — из реактивных систем залпов.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 21 февраля 2025 года


Напомним, Министерство обороны Украины начало   лицензированное производство современных FPV-дронов   на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько