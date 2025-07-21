Карта боевых действий в Украине на 21 июля 2025 года

Продолжается 1244-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 154 боевых столкновения.

Вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 70 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 111 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3316 дронов-камикадзе и произвели 5978 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 54 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Плавни, Приморское, Орехов Запорожской области; Отряд каменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один пункт управления БПЛА противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 23 боестолкновения. Враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 12 управляемых бомб, совершил 356 артиллерийских обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое, Кутьковка, Строевка и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Зеленой Рощи и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Карповка, Колодец, Новый Мир, Редкодуб, Шандриголово, Торское и в направлении Серебрянки.

На Северском направлении, в районах Выемки, Верхнекаменского, Федоровки и Григорьевки, противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районах Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Дилиевки, Щербиновки, Русиного Яра, Торецкая и в направлении Екатериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономическое, Лысовка, Зверево, Владимировка, Новоторецкое, Дачное, Новопавловка, Орехово, Алексеевка и в направлении Покровска, Мирнограда, Филиала.

На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Ялта, Мирное, Толстой, Воскресенка, Малиевка, Зеленое Поле, Темировка, Поддубное и Новополье.

На Гуляйпольском направлении враг один раз совершал безуспешные штурмовые действия в сторону Малиновки.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не производил.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновения, враг пытался продвинуться в направлении Приднепровского.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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