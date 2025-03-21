Карта боевых действий в Украине на 21 марта 2025 года

Продолжается 1122-й день полномасштабной войны в Украине .

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 94 авиаудара, сбросив 151 КАБ. Кроме этого, произвел 6449 обстрелов, в том числе 187 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около трех тысяч дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Краснополье, Михайловское, Угроиды, Осоевка, Миропольское, Петрушевка, Михайловское Сумской области; Новополье Донецкой области; Запорожье, Гуляйполе, Каменское, Рождество, Нижняя Хортица Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, два артиллерийских средства, состав боеприпасов и одну вражескую понтонную переправу.

На Харьковском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенных пунктов Кондрашовка, Малая Шапковка, Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Песчаного, Ивановки, Кругляковки, Загрызового, а также в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в направлениях Нового, Новомихайловки и вблизи Ямполевки, Копанок и Надежды.

На Северском направлении враг предпринял три попытки идти вперед в районе Белогоровки, а также в направлениях Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Миньковки, Ступочек и в сторону Александро-Шультиного и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 25 атак неподалеку от населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Зеленое Поле, Тарасовка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Преображенка и Андре.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 15 атак в сторону Шевченко и в районах Свободного Поля, Константинополя и Разлива.

На Ореховском направлении оккупационные войска четырежды шли вперед на позиции наших защитников в сторону Щербаков и Степного.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях минувших суток боеприкосновений не произошло.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 18 авиаударов, сбросив при этом 27 КАБ, совершил 363 обстрела, четыре из которых — из РСЗО. Украинские защитники остановили 18 штурмовых действий захватчиков.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задачи.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня