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Карта боевых действий в Украине на 21 марта 2025 года
Продолжается 1122-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 марта 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 94 авиаудара, сбросив 151 КАБ. Кроме этого, произвел 6449 обстрелов, в том числе 187 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около трех тысяч дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Краснополье, Михайловское, Угроиды, Осоевка, Миропольское, Петрушевка, Михайловское Сумской области; Новополье Донецкой области; Запорожье, Гуляйполе, Каменское, Рождество, Нижняя Хортица Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, два артиллерийских средства, состав боеприпасов и одну вражескую понтонную переправу.
На Харьковском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи населенных пунктов Кондрашовка, Малая Шапковка, Глубокое и Волчанск.
На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Песчаного, Ивановки, Кругляковки, Загрызового, а также в направлении Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в направлениях Нового, Новомихайловки и вблизи Ямполевки, Копанок и Надежды.
На Северском направлении враг предпринял три попытки идти вперед в районе Белогоровки, а также в направлениях Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Миньковки, Ступочек и в сторону Александро-Шультиного и Предтечиного.
На Торецком направлении враг совершил 25 атак неподалеку от населенных пунктов Дачное, Дружба и Торецк.
На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Зеленое Поле, Тарасовка, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Преображенка и Андре.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 15 атак в сторону Шевченко и в районах Свободного Поля, Константинополя и Разлива.
На Ореховском направлении оккупационные войска четырежды шли вперед на позиции наших защитников в сторону Щербаков и Степного.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях минувших суток боеприкосновений не произошло.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 18 авиаударов, сбросив при этом 27 КАБ, совершил 363 обстрела, четыре из которых — из РСЗО. Украинские защитники остановили 18 штурмовых действий захватчиков.
Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задачи.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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