Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года

Продолжается 1095-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 февраля 2025 года

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 90 боеприкосновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 72 авиаудара, сбросив 92 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 130 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3050 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Золочев, Боровая Харьковской области; Часов Яр, Константиновка, Торецк, Гродовка, Лисовка, Мирноград, Новоалександровка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства противника.

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников близ Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника неподалеку от Загрызового.

На Лиманском направлении во враг атаковал семь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Терны, Ямполевки и Колодези.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе населенного пункта Васюковка.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Торецкая, Крымского, Щербиновки и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Песчаное, Сергеевка, Андреевка, Улакли, Удачное, Надеевка и Молодецкое.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил пять атак в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

В Ореховском направлении оккупационные войска трижды штурмовали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Щербаки и Пятихатки.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 31 авиаудара, сбросив при этом 43 КАБ, совершил 437 обстрелов, три из них — из РСЗО. Украинские защитники отразили 15 штурмовых действий захватчиков.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Присоединяйтесь к силам обороны!

Вместе победим! Слава Украине!

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