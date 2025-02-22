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Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года

война, боевые действия
Великая война длится около трех лет. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Продолжается 1095-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 февраля 2025 года

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 90 боеприкосновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 72 авиаудара, сбросив 92 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 130 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3050 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Золочев, Боровая Харьковской области; Часов Яр, Константиновка, Торецк, Гродовка, Лисовка, Мирноград, Новоалександровка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства противника.

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников близ Волчанска.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника неподалеку от Загрызового.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года

На Лиманском направлении во враг атаковал семь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Терны, Ямполевки и Колодези.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе населенного пункта Васюковка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Торецкая, Крымского, Щербиновки и Дилиевки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Песчаное, Сергеевка, Андреевка, Улакли, Удачное, Надеевка и Молодецкое.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил пять атак в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года

В Ореховском направлении оккупационные войска трижды штурмовали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Щербаки и Пятихатки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года
Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года
Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 31 авиаудара, сбросив при этом 43 КАБ, совершил 437 обстрелов, три из них — из РСЗО. Украинские защитники отразили 15 штурмовых действий захватчиков.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 22 февраля 2025 года

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Присоединяйтесь к силам обороны!

Вместе победим! Слава Украине!

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Автор:
Татьяна Гойденко