Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года

Продолжается 1245-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара 25 ракетами и 74 авиационных ударов, сбросил 122 управляемые авиационные бомбы, привлек 3832 дрона-камикадзе. Также враг совершил 5387 артиллерийских обстрелов, в том числе 56 из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Лобково, Степногорск, Приморское, Беленькое Запорожской области; Казачье Херсонской области и городу Сумы.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 22 атаки захватчиков. Также враг нанес восемь авиационных ударов, применив при этом двенадцать управляемых авиационных бомб, и совершил 318 обстрелов, пять из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Строевка, Западное и Кутьковка.

На Купянском направлении вчера произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызового, Зеленого Роща и в сторону Богуславки.

На Лиманском направлении произошло двадцать три боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодец, Ямполевка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголово, Григоровка.

На Северском направлении наши войска отразили три атаки противника в районах Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак в районе Белой Горы и в сторону Предтечиного.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 11 раз атаковал украинские подразделения защитников в районах Дилиевки, Романовки, Торецкая, Александро-Калинового, Новоспасского и в сторону Екатериновки и Плещеевки.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Новоторецкое, Николаевка, Удачное, Новоэкономическое, Лисовка, Зверевое в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Шевченко, Дачное и в сторону населенных пунктов Новохатское, Темировка, Александроград, Воскресенка.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боевых столкновений не происходило.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили три атаки в районе Каменского.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения четырежды пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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