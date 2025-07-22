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Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года

война, ссу
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1245-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара 25 ракетами и 74 авиационных ударов, сбросил 122 управляемые авиационные бомбы, привлек 3832 дрона-камикадзе. Также враг совершил 5387 артиллерийских обстрелов, в том числе 56 из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Лобково, Степногорск, Приморское, Беленькое Запорожской области; Казачье Херсонской области и городу Сумы.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два средства ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 22 атаки захватчиков. Также враг нанес восемь авиационных ударов, применив при этом двенадцать управляемых авиационных бомб, и совершил 318 обстрелов, пять из которых – из реактивных систем залпового огня.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Строевка, Западное и Кутьковка.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Купянска, Песчаного, Загрызового, Зеленого Роща и в сторону Богуславки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года

На Лиманском направлении произошло двадцать три боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодец, Ямполевка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголово, Григоровка.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года

На Северском направлении наши войска отразили три атаки противника в районах Серебрянки, Верхнекаменского и Переездного.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года

На Краматорском направлении враг совершил шесть атак в районе Белой Горы и в сторону Предтечиного.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 11 раз атаковал украинские подразделения защитников в районах Дилиевки, Романовки, Торецкая, Александро-Калинового, Новоспасского и в сторону Екатериновки и Плещеевки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Новоторецкое, Николаевка, Удачное, Новоэкономическое, Лисовка, Зверевое в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 18 атак захватчиков в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Шевченко, Дачное и в сторону населенных пунктов Новохатское, Темировка, Александроград, Воскресенка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении боевых столкновений не происходило.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года

На Ореховском направлении украинские защитники отразили три атаки в районе Каменского.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года

На Приднепровском направлении вражеские подразделения четырежды пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 22 июля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько