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Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года
Продолжается 1123-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 марта 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 85 авиаударов, сбросив 134 КАБ. Кроме этого, произвел 6407 обстрелов, в том числе 199 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около трех тысяч дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Петрушевка, Турья, Угроиды, Степок и Краснополье Сумской области; Покровск, Заря, Александрополь, Новая Полтавка, Гродовка, Сухой Яр, Комар, Шевченко, Новополь Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Новоданиловка, Новоандреевка, Таврическое Запорожской области; Крупица, Червоный Маяк Херсонской области.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 26 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, пять артиллерийских средств и пункт управления противника.
В Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Кругляковки, Загрызового и Песчаного.
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в направлениях населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новое, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское и Ивановка.
На Северском направлении враг предпринял пять попыток идти вперед в районе Белогоровки, Раздолевки, а также в сторону Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Часового Яра и в сторону Предтечиного.
На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку от населенных пунктов Дачное, Дружба, Дилиевка и Торецк.
На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Преображенка, Богдановка и Андреевка.
На Новопавловском направлении противник за прошедшие сутки совершил 11 атак в сторону Константинополя, Днепроэнергии и Разлива.
На Гуляйпольском направлении защитники отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Новоселка и Привольное.
На Ореховском направлении прошедших суток боестолкновений не произошло.
В Приднепровском направлении враг однажды безуспешно пытался атаковать позиции наших войск.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 18 авиаударов, сбросив при этом 25 КАБ, совершил 276 обстрелов, девять из которых — из РСЗО. Украинские защитники остановили 23 штурмовых действия захватчиков, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы оцепление украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.
Присоединяйтесь к силам обороны!
Вместе победим!
Слава Украине!