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Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года

генштаб Карта боевых действий, ситуация на фронте
За прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения/Генштаб ВСУ

Продолжается 1123-й день полномасштабной войны в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 85 авиаударов, сбросив 134 КАБ. Кроме этого, произвел 6407 обстрелов, в том числе 199 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около трех тысяч дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Петрушевка, Турья, Угроиды, Степок и Краснополье Сумской области; Покровск, Заря, Александрополь, Новая Полтавка, Гродовка, Сухой Яр, Комар, Шевченко, Новополь Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Новоданиловка, Новоандреевка, Таврическое Запорожской области; Крупица, Червоный Маяк Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 26 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, пять артиллерийских средств и пункт управления противника.

В Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Кругляковки, Загрызового и Песчаного.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в направлениях населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новое, Зеленая Долина, Ямполевка, Торское и Ивановка.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года

На Северском направлении враг предпринял пять попыток идти вперед в районе Белогоровки, Раздолевки, а также в сторону Ивано-Дарьевки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Часового Яра и в сторону Предтечиного.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку от населенных пунктов Дачное, Дружба, Дилиевка и Торецк.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Преображенка, Богдановка и Андреевка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года

На Новопавловском направлении противник за прошедшие сутки совершил 11 атак в сторону Константинополя, Днепроэнергии и Разлива.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года

На Гуляйпольском направлении защитники отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Новоселка и Привольное.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года

На Ореховском направлении прошедших суток боестолкновений не произошло.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года

В Приднепровском направлении враг однажды безуспешно пытался атаковать позиции наших войск.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 18 авиаударов, сбросив при этом 25 КАБ, совершил 276 обстрелов, девять из которых — из РСЗО. Украинские защитники остановили 23 штурмовых действия захватчиков, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 22 марта 2025 года

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы   оцепление украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Присоединяйтесь к силам обороны!

Вместе победим!

Слава Украине!


Автор:
Татьяна Гойденко