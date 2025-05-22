Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года

Продолжается 1184-й день полномасштабной войны в Украине .

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 144 управляемых авиационных бомб, привлек 2492 дрона-камикадзе. Также враг совершил 5291 артиллерийский обстрел, в том числе 114 – из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Новополь – Донецкой области; Новодаровка, Высокое, Гуляйполе, Новоандреевка – Запорожская область.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, одно средство противовоздушной обороны, пять средств ракетных войск и артиллерии и два других важных объекта российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг шесть раз тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении произошло 17 боев. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергеевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении наши войска отразили две атаки противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении враг совершил три атаки в районе Часового Яра и в сторону Предтечиного.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 16 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилиевки, Дружбы и Торецкая.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 54 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое Попова Яра и Новониколаевки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 19 атак захватчиков в районах населенных пунктов Богатырь, Одрадное, Шевченко, Веселое, Ровнополь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле.

Трижды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили четыре атаки в районах Щербаков, Степного и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

На Курском направлении за прошедшие сутки украинские воины отразили пять атак захватчиков. Также враг нанес 17 авиационных ударов, применив при этом 34 управляемых авиационных бомб, и произвел 191 обстрел, девять из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.