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Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1184-й день полномасштабной войны в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 144 управляемых авиационных бомб, привлек 2492 дрона-камикадзе. Также враг совершил 5291 артиллерийский обстрел, в том числе 114 – из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Новополь – Донецкой области; Новодаровка, Высокое, Гуляйполе, Новоандреевка – Запорожская область.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, одно средство противовоздушной обороны, пять средств ракетных войск и артиллерии и два других важных объекта российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг шесть раз тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызового и Новой Кругляковки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года

На Лиманском направлении произошло 17 боев. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергеевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года

На Северском направлении наши войска отразили две атаки противника в районе Белогоровки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года

На Краматорском направлении враг совершил три атаки в районе Часового Яра и в сторону Предтечиного.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 16 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилиевки, Дружбы и Торецкая.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 54 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое Попова Яра и Новониколаевки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 19 атак захватчиков в районах населенных пунктов Богатырь, Одрадное, Шевченко, Веселое, Ровнополь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года

Трижды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года

На Ореховском направлении украинские защитники отразили четыре атаки в районах Щербаков, Степного и в сторону Павловки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года

На Курском направлении за прошедшие сутки украинские воины отразили пять атак захватчиков. Также враг нанес 17 авиационных ударов, применив при этом 34 управляемых авиационных бомб, и произвел 191 обстрел, девять из которых – из реактивных систем залпового огня.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 22 мая 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько