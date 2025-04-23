Карта боевых действий в Украине на 23 апреля 2025 года

Продолжается 1155-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 125 авиаударов, сбросив 242 КАБ. Кроме этого, произвел 6019 обстрелов, в том числе 150 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около 2800 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Петрушевка, Угроиды, Миропольское, Проходы Сумской области; Покровск, Удачное, Новониколаевка, Сухой Яр, Заря, Водяное, Гродовка, Красный Яр, Алексеевка, Новопавловка, Богатырь, Новополь, Александро-Калиново, Яблоновка, Ялта Донецкой области; Беляковка Днепропетровской области; Запорожье, Гуляйполе, Новодаровка, Лобково, Каменское, Степногорск Запорожской области; Ивановка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, средство ПВО и пункт управления противника.

На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Загрызового и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Колодец, Надежда, Новомихайловка и в направлениях Ольговки, Глущенкового и Новосергеевки.

На Северском направлении враг предпринял три попытки идти вперед в районах Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Ступочек, Белой Горы и в сторону Майского.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Дачного, Дружбы, Торецкая и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Березовка, Котляровка, Преображенка, Новоукраинка, Шевченко, Водяное Второе, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Надежда населенных пунктов Новопавловка, Романовка, Старая Николаевка, Миролюбовка, Новониколаевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 17 атак в районах близ Константинополя, Привольного, Новоселки и в сторону Алексеевки и Отрадного.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз шли вперед на позиции наших защитников вблизи Малых Щербаков, Степного и Пятихаток.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 15 авиаударов, сбросив при этом 36 КАБ, совершил 344 обстрела, семь из которых — из РСЗО. Украинские защитники остановили 22 штурмовых действия захватчиков.

Напомним, теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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